- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 202
- Время на прочтение
- 2 мин
Новолуние 20 ноября 2025: что принесет и какие практики стоит сделать
20 ноября 2025 года наступит новолуние в Стрельце, который откроет период обновления, поиска новых возможностей и формирования жизненных намерений. Астрологи отмечают, что этот молодой человек станет одним из самых оптимистичных в году.
20 ноября 2025 года состоится новолуние в огненном знаке Стрельца — событие, традиционно связанное с новыми начинаниями, расширением мировоззрения и обновлением внутренних ресурсов. Астрологи подчеркивают, что энергии этого молодого человека помогут не только мечтать, но и закладывать реалистичный фундамент под будущие планы.
По прогнозам, новолуние сформируется в 28 градусе Стрельца и будет иметь гармоничный аспект к Сатурну в Рыбах. Такое сочетание будет способствовать концентрации, дисциплине, планированию и созданию долгосрочных стратегий. В то же время напряженный аспект к Урану в Тельце может провоцировать внезапные изменения, желание резко изменить направление движения или освободиться от ограничивающего.
Специалисты отмечают, что этот молодой человек активирует темы личной свободы, образования, путешествий, развития, духовных практик и поиска смысла. Это благоприятное время для постановки целей, начала обучения, планирования путешествий, смены мышления или подготовки новых проектов.
Астрологи советуют в период новолуния:
• сформировать намерения на следующие полгода;
• начать обучение или выбрать новое направление саморазвития;
• провести ритуалы обновления – медитации, написание желаний, работу с аффирмациями;
• путешествовать или внести в жизнь новые впечатления;
• очистить пространство и завершить старые задачи.
В то же время, не рекомендуется принимать импульсивные финансовые решения, обострять конфликты или навязывать другим свои убеждения — энергия Урана может усиливать эмоциональность и желание действовать наспех.
Эксперты подчеркивают, что новолуние 20 ноября 2025 года может стать мощной точкой личной перезагрузки, открывая новый фазовый цикл и задавая положительный вектор развития на ближайшие месяцы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.