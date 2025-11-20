Новолуние 20 ноября 2025: нюансы периода и что категорически запрещено делать

Новолуние / © ТСН.ua

20 ноября 2025 года состоится новолуние в знаке Стрельца — астрологическое событие, сочетающее оптимизм, стремление к развитию и желание изменить собственное будущее. По словам астрологов, этот молодой человек активирует темы свободы, поиска смысла, обучения, новых возможностей и расширения мировоззрения, но может провоцировать безудержные эмоции и импульсивные решения.

Новолуние сформируется в конечных градусах Стрельца и будет одновременно благоприятный аспект к Сатурну в Рыбах и напряженный - к Урану в Тельце. Гармоническое влияние Сатурна будет способствовать планированию, взвешенным решениям и реалистичным шагам, в то время как напряжение со стороны Урана может подталкивать к резким действиям, конфликтам и необдуманным финансовым шагам.

По мнению специалистов, в этот период следует уделить внимание внутреннему обновлению, постановке целей, медитациям и практикам, помогающим вернуть ясность и фокус. В то же время, есть ряд вещей, которые астрологи не рекомендуют делать категорически.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астрологи предостерегают от:

• импульсивных финансовых решений – напряжение с Ураном может искажать оценку рисков;

• конфликты и выяснение отношений — эмоции легко выходят из-под контроля;

• рискованных поездок и экспериментов – желание резкого изменения может спровоцировать опасные ситуации;

• сравнение себя с другими или обесценивание собственных планов – энергия новолуния может обострять сомнения;

• начала проектов под давлением или страхом – такие решения быстро утратят актуальность;

• чрезмерные ожидания в отношении других — Стрелец вносит идеализацию, что может привести к разочарованию.

Также специалисты советуют избегать любых обещаний, данных наспех или под влиянием эмоций, ведь молодой человек может создать иллюзию «легкого решения», которое впоследствии окажется сложнее.

Несмотря на определенное напряжение аспектов, этот молодой человек все же открывает возможность для обновления мышления, формирования намерений и закладки фундамента для развития в ближайшие месяцы — при условии, что вы будете осознаны и взвешены.