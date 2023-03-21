Новолуние 21 марта 2023 года: что нужно делать и что категорически запрещено

Новолуние - сильный астрологический период.
Новолуние — фаза Луны, при которой эклиптические долготы Солнца и Луны совпадают. То есть, Солнце, Луна и Земля находятся на одной прямой (причём Луна расположена между Землёй и Солнцем.
Новолуние 21 марта 2023 года: будет ли видна Луна
Непосредственно Луна при новолунии, как правило, не видна, однако спустя несколько часов после или до новолуния при очень ясной атмосфере иногда все-таки можно заметить слабо освещенный диск, отраженный от Земли пепельный свет Луны.
Новолуние 21 марта 2023 года: что категорически запрещено
- Начинать новые и важные дела лучше отложить.
- Проводить крупные финансовые операции.
- Делать генеральную уборку в доме или ремонт.
- Общаться с людьми.
- Стричь волосы.
- Делать большие физические нагрузки
- Идти на визит к косметологу запрещается.
- Менять работу.
Новолуние 21 марта 2023 года
- примите расслабляющую ванну;
- помедитируйте;
- почитайте книгу;
- начните приятное общение с людьми;
- проведите время с родными и близкими;
- попрощайтесь с людьми, которые мешают вам жить.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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