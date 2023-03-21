Новолуние 21 марта 2023 года: что нужно делать и что категорически запрещено

Новолуние — фаза Луны, при которой эклиптические долготы Солнца и Луны совпадают. То есть, Солнце, Луна и Земля находятся на одной прямой (причём Луна расположена между Землёй и Солнцем.

Новолуние 21 марта 2023 года: будет ли видна Луна

Непосредственно Луна при новолунии, как правило, не видна, однако спустя несколько часов после или до новолуния при очень ясной атмосфере иногда все-таки можно заметить слабо освещенный диск, отраженный от Земли пепельный свет Луны.

Новолуние 21 марта 2023 года: что категорически запрещено

Начинать новые и важные дела лучше отложить.

Проводить крупные финансовые операции.

Делать генеральную уборку в доме или ремонт.

Общаться с людьми.

Стричь волосы.

Делать большие физические нагрузки

Идти на визит к косметологу запрещается.

Менять работу.

Новолуние 21 марта 2023 года

примите расслабляющую ванну;

помедитируйте;

почитайте книгу;

начните приятное общение с людьми;

проведите время с родными и близкими;

попрощайтесь с людьми, которые мешают вам жить.

Также читайте Новолуние в Овне 21 марта 2023: гороскоп для всех знаков зодиака

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Ретроградный Меркурий закончился. Собрали вам советы, что нужно делать.

Читайте также:

Личный новый год: астрологический прогноз для Владимира Зеленского