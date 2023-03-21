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Новолуние 21 марта 2023 года: что нужно делать и что категорически запрещено

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1101
Время на прочтение
1 мин
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Новолуние 21 марта 2023 года: что нужно делать и что категорически запрещено

Фото: ТСН.ua

Новолуние - сильный астрологический период.

Новолуние — фаза Луны, при которой эклиптические долготы Солнца и Луны совпадают. То есть, Солнце, Луна и Земля находятся на одной прямой (причём Луна расположена между Землёй и Солнцем. 

Новолуние 21 марта 2023 года: будет ли видна Луна

Непосредственно Луна при новолунии, как правило, не видна, однако спустя несколько часов после или до новолуния при очень ясной атмосфере иногда все-таки можно заметить слабо освещенный диск, отраженный от Земли пепельный свет Луны.

Новолуние 21 марта 2023 года: что категорически запрещено

  • Начинать новые и важные дела лучше отложить.
  • Проводить крупные финансовые операции.
  • Делать генеральную уборку в доме или ремонт.
  • Общаться с людьми.
  • Стричь волосы.
  • Делать большие физические нагрузки
  • Идти на визит к косметологу запрещается.
  • Менять работу.

Новолуние 21 марта 2023 года

  • примите расслабляющую ванну;
  • помедитируйте;
  • почитайте книгу;
  • начните приятное общение с людьми;
  • проведите время с родными и близкими;
  • попрощайтесь с людьми, которые мешают вам жить.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
1101
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