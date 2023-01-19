Новолуние 21 января 2023 года: что нужно делать и что категорически запрещено

Новолуние — это символ нового начала, идеального времени, чтобы начать что-то новое и спланировать свое будущее.
В этом суть новой Луны (лат. Nova Luna - новолуние - ред). Это хороший период, чтобы планировать свое будущее, разрабатывая новую стратегию.
21 января 2023 над Землей взойдет первое новолуние этого года. Поэтому собрали для вас советы о том, что обязательно нужно делать и что категорически запрещено.
Новолуние 21 января 2023 года: что нужно делать
- гадать на будущее;
- делать ритуалы и обряды на увеличение богатства;
- получение новой работы;
- привлечение любви в свою жизнь;
- увеличение красоты, а также на поправку здоровья и увеличение жизненных сил;
- жертвовать;
- отдать ненужные вещи в благотворительный магазин;
- отвезти игрушки в детский дом;
- купить бездомным еды;
- медитировать;
- поминать предков;
- убирать;
- заняться очищением.
Новолуние 21 января 2023 года: что категорически нельзя делать
- Делать косметические процедуры: маникюр, педикюр, уколы красоты.
- Посещать парикмахерские, солярии, косметологов.
- Рисковать.
- Совершать необдуманные поступки.
- Ревновать.
- Выяснять отношения.
- Желать негатив.
- Впадать в уныние.
- Думать о плохом, страдать.
- Хвалиться перед кем-либо.
- Рассказывать о своих достижениях и победах.
- Принимать какие-либо важные решения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения в 2023 году.
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