Новолуние 21 января 2023 года: что нужно делать и что категорически запрещено

Новолуние — это символ нового начала, идеального времени, чтобы начать что-то новое и спланировать свое будущее.

В этом суть новой Луны (лат. Nova Luna - новолуние - ред). Это хороший период, чтобы планировать свое будущее, разрабатывая новую стратегию.

21 января 2023 над Землей взойдет первое новолуние этого года. Поэтому собрали для вас советы о том, что обязательно нужно делать и что категорически запрещено.

Новолуние 21 января 2023 года: что нужно делать

гадать на будущее;

делать ритуалы и обряды на увеличение богатства;

получение новой работы;

привлечение любви в свою жизнь;

увеличение красоты, а также на поправку здоровья и увеличение жизненных сил;

жертвовать;

отдать ненужные вещи в благотворительный магазин;

отвезти игрушки в детский дом;

купить бездомным еды;

медитировать;

поминать предков;

убирать;

заняться очищением.

Новолуние 21 января 2023 года: что категорически нельзя делать

Делать косметические процедуры: маникюр, педикюр, уколы красоты.

Посещать парикмахерские, солярии, косметологов.

Рисковать.

Совершать необдуманные поступки.

Ревновать.

Выяснять отношения.

Желать негатив.

Впадать в уныние.

Думать о плохом, страдать.

Хвалиться перед кем-либо.

Рассказывать о своих достижениях и победах.

Принимать какие-либо важные решения.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения в 2023 году.

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