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Новолуние 21 января 2023 года: что нужно делать и что категорически запрещено

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
477
Время на прочтение
2 мин
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Новолуние 21 января 2023 года: что нужно делать и что категорически запрещено

Фото: ТСН.ua

Новолуние — это символ нового начала, идеального времени, чтобы начать что-то новое и спланировать свое будущее.

В этом суть новой Луны (лат. Nova Luna - новолуние - ред). Это хороший период, чтобы планировать свое будущее, разрабатывая новую стратегию.

21 января 2023 над Землей взойдет первое новолуние этого года. Поэтому собрали для вас советы о том, что обязательно нужно делать и что категорически запрещено.

Новолуние 21 января 2023 года: что нужно делать

  • гадать на будущее;
  • делать ритуалы и обряды на увеличение богатства;
  • получение новой работы;
  • привлечение любви в свою жизнь;
  • увеличение красоты, а также на поправку здоровья и увеличение жизненных сил;
  • жертвовать;
  • отдать ненужные вещи в благотворительный магазин;
  • отвезти игрушки в детский дом;
  • купить бездомным еды;
  • медитировать;
  • поминать предков;
  • убирать;
  • заняться очищением. 

Новолуние 21 января 2023 года: что категорически нельзя делать

  • Делать косметические процедуры: маникюр, педикюр, уколы красоты.
  • Посещать парикмахерские, солярии, косметологов.
  • Рисковать.
  • Совершать необдуманные поступки.
  • Ревновать.
  • Выяснять отношения. 
  • Желать негатив. 
  • Впадать в уныние.
  • Думать о плохом, страдать.
  • Хвалиться перед кем-либо.
  • Рассказывать о своих достижениях и победах.
  • Принимать какие-либо важные решения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения в 2023 году.

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Дата публикации
Просмотры
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