Новолуние 21 января 2023 года в Водолее: приметы и суеверия

Астрологи и эзотерики считают, что новолуние влияет на организм и здоровье, так как что если вы давно планировали сесть на диету, то это – самый подходящий момент.
Эксперты в новолуние рекомендуют заняться очищением организма, пересмотром рациона питания и уборкой в доме, а еще именно в новолуние избавиться от вредных привычек будет гораздо легче.
Также новолуние 21 января 2023 года - это Луна в Водолее. Новолуние в Водолее - отличный день для завязывания дружбы с людьми близкими по духу, общение с ними.
Новолуние 21 января 2023 года
Если новолуние совпало с субботой, не одалживайте хлеба и денег, вас может покинут удача.
Новолуние 21 января 2023 года: суеверия
- После новолуния следует постригать волосы, чтобы они лучше росли.
- Если впервые увидишь луну после новолуния, надо в это время либо иметь монетку в кошельке.
- Если увидишь в первый раз молодой месяц после новолуния, то нужно поцеловаться.
- Если увидишь молодой месяц после новолуния, то нужно войди в дом и слушать, если что будут говорить, это может сбыться.
- Порез на новолуние долго не заживает.
- После новолуния можно сажать и сеять - все пойдет в рост.
- В новолуние не сажают и не рубят деревьев, чтобы корни не засохли.
Новолуние 21 января 2023 года: приметы
- Если к одинокой девушке в ночь новолуния залетит птица в дом или на балкон, то это стопроцентной приметой, что она скоро встретит любовь.
- Годовщину свадьбы, выпадавшую на новолуние, нельзя отмечать, ведь эзотерики считали, что может принести ссоры в семью.
- Если первый поцелуй выпал на новолуние – отношения будут крепкие, долгие и счастливые.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения в 2023 году.
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