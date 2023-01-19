Новолуние 21 января 2023 года в Водолее: приметы и суеверия

Астрологи и эзотерики считают, что новолуние влияет на организм и здоровье, так как что если вы давно планировали сесть на диету, то это – самый подходящий момент.

Эксперты в новолуние рекомендуют заняться очищением организма, пересмотром рациона питания и уборкой в доме, а еще именно в новолуние избавиться от вредных привычек будет гораздо легче.

Также новолуние 21 января 2023 года - это Луна в Водолее. Новолуние в Водолее - отличный день для завязывания дружбы с людьми близкими по духу, общение с ними.

Новолуние 21 января 2023 года

Если новолуние совпало с субботой, не одалживайте хлеба и денег, вас может покинут удача.

Новолуние 21 января 2023 года: суеверия

После новолуния следует постригать волосы, чтобы они лучше росли.

Если впервые увидишь луну после новолуния, надо в это время либо иметь монетку в кошельке.

Если увидишь в первый раз молодой месяц после новолуния, то нужно поцеловаться.

Если увидишь молодой месяц после новолуния, то нужно войди в дом и слушать, если что будут говорить, это может сбыться.

Порез на новолуние долго не заживает.

После новолуния можно сажать и сеять - все пойдет в рост.

В новолуние не сажают и не рубят деревьев, чтобы корни не засохли.

Новолуние 21 января 2023 года: приметы

Если к одинокой девушке в ночь новолуния залетит птица в дом или на балкон, то это стопроцентной приметой, что она скоро встретит любовь. Годовщину свадьбы, выпадавшую на новолуние, нельзя отмечать, ведь эзотерики считали, что может принести ссоры в семью. Если первый поцелуй выпал на новолуние – отношения будут крепкие, долгие и счастливые.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения в 2023 году.

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