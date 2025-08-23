ТСН в социальных сетях

Новолуние 23 августа 2025: что стоит сделать

23 августа 2025 года состоится новолуние в знаке Девы. Это астрологическое событие, открывающее новый цикл и приносящее энергию упорядочения, заботы о себе и начале новых дел.

Новолуние

Новолуние / © ТСН.ua

Новолуние всегда символизирует обновление и старт нового лунного цикла. 23 августа 2025 года оно состоится в практическом и земном знаке Девы, что придает этому периоду особую концентрацию на деталях, организации и здоровом образе жизни.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что стоит знать об этом новолунии:

  • Очистка и порядок. Это время избавления от лишнего — по делам, отношениям, мыслям и даже дома. Генеральная уборка, разбор документов или планов принесет ощущение облегчения.

  • Фокус на здоровье. Новолуние в Деве стимулирует заботу о теле: можно начать новую систему питания, записаться на профилактические осмотры, ввести в распорядок дня больше физической активности.

  • Рабочие процессы и обучение. Это благоприятное время для постановки новых профессиональных целей, систематизации рабочих задач, а также начала курсов или учебных программ.

  • Ритуалы обновления. Астрологи советуют в этот день сформулировать четкие намерения на месяц вперед, записать их в дневник и вообразить, как они воплощаются в жизнь.

Что следует делать в новолуние 23 августа:

  • составить план на ближайший месяц;

  • начать новую полезную привычку;

  • позаботиться о питании и здоровье;

  • упорядочить пространство вокруг себя;

  • заложить основу для профессиональных или образовательных инициатив.

Астрологи подчеркивают: все, что будет начато в этот период, имеет потенциал развиваться постепенно, но стабильно. Главное – не спешка, а системность.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

