Новолуние 23 августа 2025 года: особенности периода и что нельзя делать в этот день

Новолуние всегда символизирует новое начало. В августе он состоится в знаке Девы, что акцентирует внимание на практичности, деталях, работе, обучении и здоровье. Это время, когда можно эффективно строить планы, закладывать фундамент новых привычек и наводить порядок в повседневности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Астрологи считают, что этот период идеален для:

постановки целей на ближайший месяц;

очищение пространства от лишнего;

начала диеты или оздоровительной практики;

внедрение полезных привычек и дисциплины.

Что нельзя делать в новолуние 23 августа

Несмотря на положительную энергию, есть несколько запретов и ограничений, которые советуют придерживаться, чтобы избежать ошибок:

Не начинайте важных финансовых сделок. Подписание контрактов или крупные покупки в этот день могут оказаться неудачными. Не принимайте резкие решения. В новолуние эмоции и интуиция еще не стабильны, поэтому лучше воздержаться от импульсивных шагов. Не перегружайте себя работой. Хотя Дева стимулирует активность, чрезмерное напряжение может привести к быстрому истощению. Не конфликтуйте. Этот период благоприятен для примирения, а не для выяснения отношений. Не игнорируйте свое тело. Молодой человек в Деве усиливает чувствительность организма, поэтому нежелательно переедать или злоупотреблять вредными продуктами.

Новолуние 23 августа 2025 года - это идеальный момент для обновления и планирования. Но важно соблюдать осторожность с резкими действиями, финансовыми шагами и конфликтами. Лучше всего использовать этот день для внутренней настройки, заботы о себе и приведения в порядок жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

