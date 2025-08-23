- Дата публикации
Новолуние 23 августа 2025 года: особенности периода и что нельзя делать в этот день
23 августа 2025 года состоится новолуние в знаке Девы. Это астрологическое событие, которое открывает новый цикл и призывает к порядку, заботе о здоровье и благоустройстве жизни. В то же время астрологи предостерегают: в этот день есть вещи, которых лучше избегать.
Новолуние всегда символизирует новое начало. В августе он состоится в знаке Девы, что акцентирует внимание на практичности, деталях, работе, обучении и здоровье. Это время, когда можно эффективно строить планы, закладывать фундамент новых привычек и наводить порядок в повседневности.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Астрологи считают, что этот период идеален для:
постановки целей на ближайший месяц;
очищение пространства от лишнего;
начала диеты или оздоровительной практики;
внедрение полезных привычек и дисциплины.
Что нельзя делать в новолуние 23 августа
Несмотря на положительную энергию, есть несколько запретов и ограничений, которые советуют придерживаться, чтобы избежать ошибок:
Не начинайте важных финансовых сделок. Подписание контрактов или крупные покупки в этот день могут оказаться неудачными.
Не принимайте резкие решения. В новолуние эмоции и интуиция еще не стабильны, поэтому лучше воздержаться от импульсивных шагов.
Не перегружайте себя работой. Хотя Дева стимулирует активность, чрезмерное напряжение может привести к быстрому истощению.
Не конфликтуйте. Этот период благоприятен для примирения, а не для выяснения отношений.
Не игнорируйте свое тело. Молодой человек в Деве усиливает чувствительность организма, поэтому нежелательно переедать или злоупотреблять вредными продуктами.
Новолуние 23 августа 2025 года - это идеальный момент для обновления и планирования. Но важно соблюдать осторожность с резкими действиями, финансовыми шагами и конфликтами. Лучше всего использовать этот день для внутренней настройки, заботы о себе и приведения в порядок жизни.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
