Новолуние 23 августа 2025 года: самые популярные предрассудки и приметы

Наши предки внимательно следили за фазами Луны, ведь считалось, что от них зависит урожай, здоровье, благосостояние и даже судьба человека. Новолуние воспринималось как время «чистого листа» — когда стоит начинать новый и беречься от всего плохого.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Популярные приметы и предрассудки на новолуние

Нельзя одалживать деньги. Считалось, что вместе с деньгами можно отдать и свою удачу.

Не стоит ссориться. Конфликт в день новолуния угрожал затяжной враждой.

Пожелания сбываются. Если загадать желание во время первого появления тонкого серпа, у него будет больше шансов сбыться.

Уборка в доме – до обновления жизни. Люди верили, что наведенный порядок на новолуние поможет «вымести» невзгоды.

Посевы и посадки. Во многих традициях считалось, что именно молодой человек подходит для закладки нового урожая, потому что растения тянутся вверх вместе с лунной энергией.

Стрижка волос. В этот день она якобы способствовала быстрому росту и укреплению волос.

Нельзя смотреть в зеркало при свече. По поверью это могло навлечь проблемы со здоровьем или даже недобрых духов.

Деньги в кармане. Если на момент новолуния иметь в кармане купюру, то финансовые потоки месяца будут способствовать обилию.

Символика для женщин

Особое внимание уделяли молодой женщине: считалось, что это время для «обновления красоты» — начала диеты, ухода за собой, а также для обрядов на любовь и семейное счастье.

