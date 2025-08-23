ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
12
Время на прочтение
2 мин

Новолуние 23 августа 2025 года в Деве: что делать и гороскоп для всех знаков зодиака

23 августа 2025 года состоится новолуние в практическом знаке Девы. Этот день откроет новый цикл, связанный с порядком, здоровьем и новым началом. Астрологи советуют уделить внимание организации жизни и заботе о теле.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Новолуние

Новолуние / © ТСН.ua

Новолуние в Деве акцентирует внимание на деталях, здоровом образе жизни и системности. Это хорошее время для наведения порядка в личном пространстве, просмотра питания и планирования работы. Все новое, что начнется в этот день, будет иметь потенциал для постепенного, но стабильного развития.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что следует делать 23 августа:

  • очистить пространство от лишнего;

  • начать новую полезную привычку;

  • составить план на ближайший месяц;

  • позаботиться о здоровье и режиме дня;

  • систематизировать рабочие или обучающие дела.

Гороскоп для знаков зодиака

  • Овен. Сосредоточьтесь на работе и мелких задачах. Это день, чтобы структурировать ваш график и найти баланс между делами и отдыхом.

  • Телец. Молодой человек откроет новые возможности в любви и творчестве. Хорошее время для развития хобби или большего внимания детям.

  • Близнецы. Обратите внимание на домашние дела. Переезд, ремонт или изменения в семейной среде могут стать актуальными.

  • Рак. День подходит для обучения и коммуникации. Вы можете найти нужные слова для переговоров или начать новый курс.

  • Лев. Финансовые вопросы выйдут на первый план. Хороший момент для планирования бюджета, новых источников дохода или крупных покупок.

  • Дева. Молодой человек в вашем знаке дает энергию для обновления. Начинайте новые проекты, меняйте стиль жизни, закладывайте фундамент в будущее.

  • Весы. Это день для внутренней очистки. Рефлексия, завершение старых историй и работа с подсознанием принесут облегчение.

  • Скорпион. Молодой человек поможет в социальных контактах. Следует обратить внимание на друзей, команды или участие в общественных инициативах.

  • Стрелец. В центре внимания – карьера. Пора ставить профессиональные цели и строить четкую стратегию развития.

  • Козерог. Это благоприятный период обучения, путешествий или духовного поиска. Вы можете начать новый образовательный проект.

  • Водолей. Фокус на финансах и общих ресурсах. Хорошо решать кредитные или наследственные вопросы, обсуждать общие расходы.

  • Рыбы. Молодой человек в Деве акцентирует отношения. Это момент для новых партнерств, договоренностей или восстановления гармонии в личной жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie