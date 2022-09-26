Новолуние 26 сентября 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

26 сентября 2022 года — это новолуние в Весах. Астрономическое новолуние начинает лунный месяц и продолжается до момента, когда Луна вступает в первую четверть — от первого до второго лунного дня. В момент наступления новолуния Луна не видна. Появление маленького лунного серпа можно увидеть через двое суток после астрономического новолуния.

Специалисты считают, что новолуние — отличное время для планирования. Желательно найти отдельное время, чтобы составить план действий на весь год, а также сосредоточиться на завершении дел, которые тянутся с прошлого года.

Также считается, что все, что сделано в новолуние на перспективу, обязательно даст плоды. Именно в это время человек способен изменить свою судьбу, привлечь к ней счастье и изобилие. В новолуние завершается старое и начинается новое, это время перемен.

Также предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерикины Елены Кузьмич на период новолуния 26 сентября 2022 года.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

В покое кроется деятельность. В деятельности кроется покой. А здесь кроется мудрость.

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Каждый день – это новая жизнь. Каждая пиала чая – это новое время. Каждое мгновение это чувствуй.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Если воспринимать все слишком серьезно, можно случайно лишиться красок жизни. Оно тебе нужно.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

В жизни должно быть несколько больше, чем просто иметь все, что пожелаешь. Что это тебе значит, знаешь?

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Удовольствие не доставляет радости. Ее приносит воздаяние как бесполезное деяние.

Фото: ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Чем больше любви в твоих действиях, тем больше свободы в твоей жизни. Только люби бесполезно.

Фото: ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Только в спокойном сознании, как в спокойной воде, мир отражается не искривленным. Или постигай искусство сознательных искажений.

Фото: ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Осознавая, что все меняется, станешь ли что-то удерживать? А если станешь, то что?

Фото: ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Проявляя свою природу – обретаешь свободу. Все же, дойдя до вершины, – иди дальше.

Фото: ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Зажги свечу, а вместе с ней и свет познания. А первую потом не забудь погасить. Не перепутай.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Сосредоточенность ведет к бессмертию. Легкомыслие к смерти. Да сам Будда говорил.

Фото: ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Возрастай утонченность Воли. Превозноси звучание смыслов. Подумай, что говорит высказывание.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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