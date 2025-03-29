Новолуние 29 марта 2025: что категорически запрещено делать

Новолуние закладывает энергетический фундамент на будущее / © ТСН.ua

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Новолуние в Овне 29 марта 2025 года открывает совершенно новый энергетический цикл. Это не просто новолуние, а момент «запуска» всех замыслов на ближайшие полгода. Поэтому важно быть внимательным к тому, какие мысли и эмоции рождаются в этот день — они могут определить вектор событий.

Склонность к эмоциональным вспышкам

Из-за влияния огненного Овна повышается раздражительность, нетерпение, может появиться желание действовать резко, не думая о последствиях. Важно сдерживать себя, чтобы не «сжечь» хорошие возможности из-за эмоционального взрыва.

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Мощный энергетический импульс для лидеров и новаторов

Это время, когда легко обрести смелость для нестандартных решений, но в то же время важно контролировать свои амбиции и не навязывать свою волю другим.

Потребность в физической активности

Избыток энергии может привести к внутреннему напряжению. Хорошо пойдет легкая физическая нагрузка, прогулка, уборка или работа руками – это поможет «заземлить» эмоции.

Невидимость результатов

В период новолуния все, что начинается, еще не имеет очевидной формы. То есть не стоит ожидать немедленных результатов – это период посева, а урожай будет впоследствии.

Во время новолуния 29 марта 2025 года, особенно в знаке Овна, эзотерики советуют воздержаться от нескольких вещей, поскольку энергия этого периода очень горячая, импульсивная и нестабильная. Вот основные запреты:

Не выяснять отношения и не вступать в конфликты Эмоции в это время могут зашкаливать, а слова ранить сильнее обычного. Любая ссора в день новолуния может затянуться надолго и иметь неприятные последствия. Не принимать поспешных, импульсивных решений Энергия Овна будет толкать к действиям "здесь и сейчас", но решения, принятые под эмоциональным влиянием, могут оказаться необдуманными и привести к потерям. Не начинать дела без четкого плана Новолуние — это момент закладки намерений, но не стоит бросаться в водоворот с головой без структуры и понимания, куда именно вы идете. Не делать финансовых вложений или больших покупок Особенно тех, которые вызывают сомнения или осуществлены "на эмоциях". Энергетика новолуния еще "недозрела", финансовые решения могут оказаться неудачными. Ни переедать, ни злоупотреблять алкоголем и вредными привычками Организм в период новолуния чувствителен, склонен к обострению слабых мест, поэтому лучше беречь себя. Не вспоминать старые образы и не зацикливаться на прошлом Новолуние — это символ нового, и все, что тянет назад, блокирует энергию роста.