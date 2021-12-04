Новолуние 4 декабря: что можно и что категорически запрещено делать

Новолуние 4 декабря: что можно и что категорически запрещено делать

Новолунием называют начало лунного месяца.

Утром 4 декабря 2021 года произойдет новолуние в огненном зодиакальном созвездии Стрельца. Особенность декабрьского новолуния в том, что оно совпадет с солнечным затмением. Оно закроет так называемый коридор затмений, который открылся 19 ноября 2021 года лунным затмением.

Эзотерики считают, что затмения, полнолуние и новолуния всегда являются особенными периодами в жизни людей. Напомним, что новолунием называют начало лунного месяца. Это новая фаза, в которую вступает спутник Земли.

Новолуние в Стрельце: эзотерика

Специалисты считают, что период такого новолуния полон откровений. Из случайного разговора или просмотра фильма вы можете понять, что делать в вашей ситуации, как правильно поступить. Также в этот момент приходит вдохновение, озарение, которое поможет правильно спланировать весь лунный цикл. Полезно читать, узнавать новое, общаться с новыми людьми.

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Также Луна в знаке зодиака Стрелец заставляет нас мыслить абстрактно, и даже если вы пытаетесь обдумать что-либо важное, вы не сможете увидеть единую четкую картину. Но в то же время нужно стремиться к стабильности, спокойствию, делать все по правилам.

Новолуние 4 декабря: что нужно делать

Проговаривайте свои желания.

Зажигайте свечи.

Начините что-то новое, выйдите из зоны комфорта.

Составьте список желаемого.

Новолуние 4 декабря: что категорически запрещено

oтлoжить тяжeлый физичecкий тpуд,

дoлгo cидeть зa pулeм,

пить бoльшe дoпуcтимoй дoзы aлкoгoля,

зaтeвaть дeлoвыe вcтpeчи и cтaвить пoдпиcь нa кoнтpaктax.

Cтaтиcтикa гoвopит, чтo имeннo нa этoт пepиoд пpoиcxoдит бoльшинcтвo инcультoв и инфapктoв. Teм, у кoгo пpoблeмы c cepдцeм и cocудaми нужнo пpoявлять ocтopoжнocть, и вoвpeмя пить лeкapcтвa.

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