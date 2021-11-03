Новолуние 4 ноября 2021: что можно делать и что категорически запрещено

Новолуния отличаются от других лунных фаз повышением эмоционального фона из-за внутренних переживаний, подозрений, трансформаций.
4 ноября 2021 года в 23.14 по киевскому времени состоится новолуние в астрологическом знаке Скорпион. Он считается знаком смерти и перерождения, трансформации, большой внутренней силы, борьбы и глобальных процессов, связанных с кризисом, экономикой, банками, энергетическими ресурсами. Также возможно крушение надежд и иллюзий.
Ноябрь можно назвать самый сложным месяцем 2021 года, ведь именно после новолуния нас ожидает начало коридора затмений з первой его точкой - лунным затмением 19 ноября.
Новолуние: почему оно важно
Каждый астрологический месяц в году начинается с новолуния - так начинается отсчет нового периода в какой-либо сфере жизни. Чтобы узнать, когда выпадает новолуние в том или ином месяце, нужно свериться с лунным календарем, чтобы узнать, какие дела, получившие толчок в первой половине месяца, будут успешными.
Специалисты считают, что новолуния отличаются повышением эмоционального фона из-за внутренних переживаний, подозрений, трансформаций и т.д. Именно новолуния дают подсказку на ближайший период.
Новолуние в Скорпионе: на что нужно обратить внимание
Прислушайтесь к своим чувствам и переживаниям. Сильные эмоции подтолкнут вас к переменам, но нужно подготовить почву для кардинальных изменений. Обратите внимание на ваше здоровье - самое время пить отвары из трав и не переохлаждаться Возможно обострение.
Новолуние в Скорпионе - это своеобразное зеркало, которое даст возможность увидеть себя со стороны через слова и поступки людей, прояснить для себя их отношение и искренность их намерений.
Новолуние 4 ноября: что нужно делать
- читать умные книжки, древние тексты, писания, изучать просветленных мастеров и учителей;
- узнать, какие сферы в вашей жизни перегружены, а какие не задействованы;
- искать баланс;
- начинать любую деятельность, связанную с искусством, например, занятия музыкой или танцами;
- мирится с людьми;
- успокаивать ум;
- бороться с депрессией;
- заниматься йогой.
Новолуние 4 ноября: что категорически запрещено
- лгать;
- начинать борьбу или соперничеств;
- искажать любовные отношения;
- быть эгоистом;
- не слышать внутреннего ребенка.
Напомним, что раньше мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.
Читайте также:
- Таропрогноз на ноябрь 2021: что карты нам предвещают
- Таропрогноз на 1-7 ноября: что карты нам предвещают
- Мистический прогноз на ноябрь 2021: что руны нам предсказывают