Новолуние 4 ноября 2021: что можно делать и что категорически запрещено

Новолуние 4 ноября 2021: что можно делать и что категорически запрещено

Новолуния отличаются от других лунных фаз повышением эмоционального фона из-за внутренних переживаний, подозрений, трансформаций.

4 ноября 2021 года в 23.14 по киевскому времени состоится новолуние в астрологическом знаке Скорпион. Он считается знаком смерти и перерождения, трансформации, большой внутренней силы, борьбы и глобальных процессов, связанных с кризисом, экономикой, банками, энергетическими ресурсами. Также возможно крушение надежд и иллюзий.

Ноябрь можно назвать самый сложным месяцем 2021 года, ведь именно после новолуния нас ожидает начало коридора затмений з первой его точкой - лунным затмением 19 ноября.

Новолуние: почему оно важно

Каждый астрологический месяц в году начинается с новолуния - так начинается отсчет нового периода в какой-либо сфере жизни. Чтобы узнать, когда выпадает новолуние в том или ином месяце, нужно свериться с лунным календарем, чтобы узнать, какие дела, получившие толчок в первой половине месяца, будут успешными.

Специалисты считают, что новолуния отличаются повышением эмоционального фона из-за внутренних переживаний, подозрений, трансформаций и т.д. Именно новолуния дают подсказку на ближайший период.

Новолуние в Скорпионе: на что нужно обратить внимание

Прислушайтесь к своим чувствам и переживаниям. Сильные эмоции подтолкнут вас к переменам, но нужно подготовить почву для кардинальных изменений. Обратите внимание на ваше здоровье - самое время пить отвары из трав и не переохлаждаться Возможно обострение.

Новолуние в Скорпионе - это своеобразное зеркало, которое даст возможность увидеть себя со стороны через слова и поступки людей, прояснить для себя их отношение и искренность их намерений.

Новолуние 4 ноября: что нужно делать

читать умные книжки, древние тексты, писания, изучать просветленных мастеров и учителей;

узнать, какие сферы в вашей жизни перегружены, а какие не задействованы;

искать баланс;

начинать любую деятельность, связанную с искусством, например, занятия музыкой или танцами;

мирится с людьми;

успокаивать ум;

бороться с депрессией;

заниматься йогой.

Новолуние 4 ноября: что категорически запрещено

лгать;

начинать борьбу или соперничеств;

искажать любовные отношения;

быть эгоистом;

не слышать внутреннего ребенка.

Напомним, что раньше мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.

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