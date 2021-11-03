Новолуние 4 ноября 2021: гороскоп для всех знаков зодиака

Новолуние – это время для составления планов на целый следующий месяц.

В конце дня 4 ноября 2021 года наступит новолуние в астрологическом знаке зодиака Скорпион. Это новолуние приведет к тому, что, возможно, мы будем скучать по тому, чего не достигли, и все будем радоваться всему, что мы сделали. Это время, когда земляне осознают определенные потребности – нам нужно принимать неудачи, учиться, развиваться, изменяться и пробовать что-нибудь новое.

Также новолуние – это и время для крайностей: некоторые люди отчаиваются, а другие – оседлают волну блаженства, которая приходит с новыми и свежими идеями.

А специально для ТСН.ua эзотерик Елена Кузьмич подготовила гороскоп на этот астрологический период.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Ищите баланс, не переливайте из пустого в пустое. Найдите поддерживающее и вдохновляющее вас двигаться дальше

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Настало время для веселых развлечений. Берите подруг и друзей и айда развлекаться. Но всегда помните о последствиях своих действий.

ТСН.ua



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Победы – впереди. Для этого составьте маршрут успеха и двигайтесь по нему. Не дайте вашим страхам мешать вам идти вперед.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Перестаньте смотреть под ноги. Выйдите из зоны комфорта и смело смотрите вверх. Теперь не время для грусти.

ТСН.ua



ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Воспользуйтесь всеми возможными шансами, чтобы получить больше средств. Четкая планировка текущего месяца только поможет вам в этом. Также научитесь экономить.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Найдите опору внутри себя. "Семена" идей, которые вы посеяли, весной скоро дадут свои плоды. Научитесь ждать результата.

ТСН.ua



ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Добавьте страсти в вашу жизнь. Вскройте внутренний потенциал. Прислушивайтесь к своим инстинктам и интуиции.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

ТСН.ua

Сейчас нужно понять, что делать дальше. Пора проявить характер. Возьмите себя в руки и покажите, на что вы способны.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Вспомните прошлое и найдите в нем ресурс. Восстановите старые связи. Возможно, кто-то из прошлых друзей вам поможет.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Проработайте свои душевные травмы с психологом. Освойте силу рода. Посетите в это время старейших представителей своей семьи.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Посмотрите в глаза своим комплексам. У вас сейчас только вы, чтобы защитить свои принципы. Проявите всю мудрость, на которую вы способны.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Наступает период исполнения мечтаний. Доверяйте вселенной и она вам поможет. Медитируйте и занимайтесь йогой.

Напомним, что ранее мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.

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