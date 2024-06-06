Новолуние 6 июня 2024: три эзотерических ритуалов для начала чего-то нового

Во время новолуния можно совершить различные ритуалы и обряды

Новолуние 6 июня 2024 года, с эзотерической точки зрения, является временем новых начал, установления намерений и планирования будущего. Это период, когда энергия способствует началу новых проектов и достижению целей.

Вот три эзотерических ритуала, которые можно выполнить во время фазы новолуния для начала чего-то нового:

Ритуал создания магического амулета: Материалы: чистая бумага, ручка или маркер, свеча, кристаллы (по желанию).

Садитесь в спокойном месте, разожгите свечу.

На чистой бумаге напишите свое намерение или цель, которую хотите добиться.

Обратитесь к Луне и попросите ее поддерживать вашу мечту.

Сверните бумагу и поместите ее под свечу, когда она курится.

Зарядите амулет своей энергией и намерениями, держа его в руках и визуализируйте цель.

Если вам нравится, можно добавить кристаллы или другие объекты для усиления энергии. Ритуал медитации на визуализацию: Найдите тихое место для медитации.

Сядьте или ложитесь удобно, закройте глаза и отпустите рассудок.

Визуализируйте себя в будущем, достигая своей цели или реализуя мечту.

Представьте себе каждую деталь вашего достижения: как вы чувствуете себя, какие звуки слышите, какие запахи чувствуете.

Сосредоточьтесь на этом ощущении успеха и поддержки Вселенной.

Завершите медитацию с благодарностью и благодарностью за это время. Ритуал очистки и настройки астрального поля: Используйте свечу, ароматические масла или сухие травы для создания атмосферы покоя и благополучия.

Начните с собственной астральной очистки: представьте, как отрицательная энергия удаляется от вас, а вы заполняетесь светом и положительностью.

После этого определите цель или намерение, которое вы хотите начать, и представьте, как ваша аура наполняется энергией этой цели.

Произнесите свои намерения вслух или в молчании, обращаясь к Вселенной или энергиям вокруг вас.

Закончите ритуал благодарностью и отправкой положительных энергий во вселенную.

Эти ритуалы можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями и потребностями, а также в зависимости от конкретной цели, которую вы хотите достичь.

Также читайте Новолуние 6 июня 2024 года: что не стоит делать

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вот так прогноз! Астрологи увидели, когда закончится война? Чего ждать украинцам?

Читайте также: