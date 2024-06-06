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Новолуние 6 июня 2024: три эзотерических ритуалов для начала чего-то нового

Новолуние 6 июня 2024: три эзотерических ритуалов для начала чего-то нового

Молодой человек — это хорошее время для начала чего-то нового / Фото: ТСН.ua

Во время новолуния можно совершить различные ритуалы и обряды

Новолуние 6 июня 2024 года, с эзотерической точки зрения, является временем новых начал, установления намерений и планирования будущего. Это период, когда энергия способствует началу новых проектов и достижению целей.

Вот три эзотерических ритуала, которые можно выполнить во время фазы новолуния для начала чего-то нового:

  1. Ритуал создания магического амулета:

    • Материалы: чистая бумага, ручка или маркер, свеча, кристаллы (по желанию).
    • Садитесь в спокойном месте, разожгите свечу.
    • На чистой бумаге напишите свое намерение или цель, которую хотите добиться.
    • Обратитесь к Луне и попросите ее поддерживать вашу мечту.
    • Сверните бумагу и поместите ее под свечу, когда она курится.
    • Зарядите амулет своей энергией и намерениями, держа его в руках и визуализируйте цель.
    • Если вам нравится, можно добавить кристаллы или другие объекты для усиления энергии.

  2. Ритуал медитации на визуализацию:

    • Найдите тихое место для медитации.
    • Сядьте или ложитесь удобно, закройте глаза и отпустите рассудок.
    • Визуализируйте себя в будущем, достигая своей цели или реализуя мечту.
    • Представьте себе каждую деталь вашего достижения: как вы чувствуете себя, какие звуки слышите, какие запахи чувствуете.
    • Сосредоточьтесь на этом ощущении успеха и поддержки Вселенной.
    • Завершите медитацию с благодарностью и благодарностью за это время.

  3. Ритуал очистки и настройки астрального поля:

    • Используйте свечу, ароматические масла или сухие травы для создания атмосферы покоя и благополучия.
    • Начните с собственной астральной очистки: представьте, как отрицательная энергия удаляется от вас, а вы заполняетесь светом и положительностью.
    • После этого определите цель или намерение, которое вы хотите начать, и представьте, как ваша аура наполняется энергией этой цели.
    • Произнесите свои намерения вслух или в молчании, обращаясь к Вселенной или энергиям вокруг вас.
    • Закончите ритуал благодарностью и отправкой положительных энергий во вселенную.

Эти ритуалы можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями и потребностями, а также в зависимости от конкретной цели, которую вы хотите достичь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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