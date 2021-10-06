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Новолуние 6 октября: что можно и что категорически запрещено делать

Новолуние 6 октября: что можно и что категорически запрещено делать

ТСН.ua

Луна в Весах дарит вам бессознательный дипломатизм и хороший вкус.

6 октября 2021 года в 14:54 по Киеву произойдет новолуние в Весах. Это новолуние - в соединении с Марсом. Из-за этого не исключены вспышки гнева и насилия, и в то же время - энергии, страсти и идиотичности. Ищите баланс в отношениях и хороших товарищей среди коллег на работе. 

Заметим, что человечество находится в периоде темного полугодия по мнению эзотериков.

Сейчас самое подходящее время для работы с собственной тенью, поиска внутренних ресурсов и путешествий за ними в глубины подсознания. 

Новолуние 6 октября 2021: что нужно делать

  • заводить полезные знакомства,
  • проводить переговоры,
  • налаживать партнерские отношения,
  • искать инвесторов,
  • сдавать экзамены или научную работу,
  • приобретать одежду,
  • думать позитивно,
  • планировать дела,
  • выполнять небольшие текущих задач, 
  • пассивно отдыхать, 
  • очищать организм. 

Новолуние 6 октября 2021: что категорически запрещено

  • делать грязную работу;
  • продавать авто;
  • выяснять отношения;
  • быть раздражительным или нетерпеливым;
  • нервничать;
  • начинать новые проекты;
  • выполнять масштабные задачи;
  • менять место работы;
  • делать грандиозные домашние дела;
  • проводить крупные денежные операции,
  • делать стрижки;
  • заниматься косметологическими операциями;
  • интенсивными физическими нагрузками. 

Новолуние 6 октября 2021: ритуал

Купите на базаре замок, откройте его, рядом с ним положите ключи для него. Зажгите три красные свечи и подождите до тех пор, пока свечи не сгорят. После этого обмажьте замок медом, вареньем или другими сладостями, закройте его ключом и бросьте в воду реки. Один из ключей носите на себе как талисман, остальные спрячьте где-то, кто их никто не найдет. 

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