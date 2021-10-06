Новолуние 6 октября: что можно и что категорически запрещено делать

Новолуние 6 октября: что можно и что категорически запрещено делать

Луна в Весах дарит вам бессознательный дипломатизм и хороший вкус.

6 октября 2021 года в 14:54 по Киеву произойдет новолуние в Весах. Это новолуние - в соединении с Марсом. Из-за этого не исключены вспышки гнева и насилия, и в то же время - энергии, страсти и идиотичности. Ищите баланс в отношениях и хороших товарищей среди коллег на работе.

Заметим, что человечество находится в периоде темного полугодия по мнению эзотериков.

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Сейчас самое подходящее время для работы с собственной тенью, поиска внутренних ресурсов и путешествий за ними в глубины подсознания.

Новолуние 6 октября 2021: что нужно делать

заводить полезные знакомства,

проводить переговоры,

налаживать партнерские отношения,

искать инвесторов,

сдавать экзамены или научную работу,

приобретать одежду,

думать позитивно,

планировать дела,

выполнять небольшие текущих задач,

пассивно отдыхать,

очищать организм.

Новолуние 6 октября 2021: что категорически запрещено

делать грязную работу;

продавать авто;

выяснять отношения;

быть раздражительным или нетерпеливым;

нервничать;

начинать новые проекты;

выполнять масштабные задачи;

менять место работы;

делать грандиозные домашние дела;

проводить крупные денежные операции,

делать стрижки;

заниматься косметологическими операциями;

интенсивными физическими нагрузками.

Новолуние 6 октября 2021: ритуал

Купите на базаре замок, откройте его, рядом с ним положите ключи для него. Зажгите три красные свечи и подождите до тех пор, пока свечи не сгорят. После этого обмажьте замок медом, вареньем или другими сладостями, закройте его ключом и бросьте в воду реки. Один из ключей носите на себе как талисман, остальные спрячьте где-то, кто их никто не найдет.

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