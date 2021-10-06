Новолуние 6 октября: что можно и что категорически запрещено делать

Луна в Весах дарит вам бессознательный дипломатизм и хороший вкус.
6 октября 2021 года в 14:54 по Киеву произойдет новолуние в Весах. Это новолуние - в соединении с Марсом. Из-за этого не исключены вспышки гнева и насилия, и в то же время - энергии, страсти и идиотичности. Ищите баланс в отношениях и хороших товарищей среди коллег на работе.
Заметим, что человечество находится в периоде темного полугодия по мнению эзотериков.
Сейчас самое подходящее время для работы с собственной тенью, поиска внутренних ресурсов и путешествий за ними в глубины подсознания.
Новолуние 6 октября 2021: что нужно делать
- заводить полезные знакомства,
- проводить переговоры,
- налаживать партнерские отношения,
- искать инвесторов,
- сдавать экзамены или научную работу,
- приобретать одежду,
- думать позитивно,
- планировать дела,
- выполнять небольшие текущих задач,
- пассивно отдыхать,
- очищать организм.
Новолуние 6 октября 2021: что категорически запрещено
- делать грязную работу;
- продавать авто;
- выяснять отношения;
- быть раздражительным или нетерпеливым;
- нервничать;
- начинать новые проекты;
- выполнять масштабные задачи;
- менять место работы;
- делать грандиозные домашние дела;
- проводить крупные денежные операции,
- делать стрижки;
- заниматься косметологическими операциями;
- интенсивными физическими нагрузками.
Новолуние 6 октября 2021: ритуал
Купите на базаре замок, откройте его, рядом с ним положите ключи для него. Зажгите три красные свечи и подождите до тех пор, пока свечи не сгорят. После этого обмажьте замок медом, вареньем или другими сладостями, закройте его ключом и бросьте в воду реки. Один из ключей носите на себе как талисман, остальные спрячьте где-то, кто их никто не найдет.
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