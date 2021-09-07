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Новолуние 7 сентября 2021: что можно делать и чего следует избегать

Новолуние 7 сентября 2021: что можно делать и чего следует избегать

ТСН.ua

Месяц в Деве дает бессознательную настроенность на мелочи, брезгливость, тягу к аскетизму.

Начинается новый лунный месяц, период, который еще называют днями Гекаты в честь древнегреческой богини магии, волшебства и темной Луны, то есть периода, когда Луны не видно на небе. Она взойдет над Украиной в 3:51 по Киеву. Новолуние — это замечательный период, чтобы выбросить мусор из дома и головы. Поскольку это новолуние в астрологическом созвездии Девы, то будут превалировать ее энергии — чистоты, перфекционизма, внимания к деталям. Вселенная обратит свое внимание на людей, которые не бросают слов на ветер, несут ответственность за свои слова, умеют отличать действительно важную информацию от информационного шума, не жалуют слухи и интриги на работе. Темы обучения, здоровья, порядка в хозяйстве, требующих ежедневного и рутинного ухода будут в приоритете.

Поскольку речь идет о новолунии перед осенним равноденствием, то стоит задуматься о тех духовных плодах, которые вы соберете за более полгода своей работы и деятельности в 2021 году. Поразмыслите над тем, куда двигаться дальше. Создайте своеобразную карту собственных дальнейших действий.

Новолуние 7 сентября 2021: что стоит сделать

  • написать список, в котором перечислить чем вы будете полезны людям;
  • преодолеть свои долги;
  • обратиться к психологу и астролога;
  • составить список желаний, даже самых странных;
  • мечтать и визуализировать;
  • слушайте голос сердца;
  • настройтесь на новый лад;
  • постелите чистую постель и подготовьте новые полотенца;
  • зажгите новую свечу и представьте себя новую с новыми достижениями;
  • запишите цели на следующий месяц;
  • доверять своей судьбы;
  • гармонизировать отношения;
  • руководствоваться холодным умом.

Новолуние 7 сентября 2021: что категорически запрещено

  • рассказывать кому-то о своих планах;
  • делать что-то по привычке;
  • избегайте физических нагрузок и излишней инициативности;
  • отрываться на ненужные беседы.

Новолуние 7 сентября 2021: действенный ритуал на желание

Новолуние — это мистический время, когда можно почувствовать свою связь с циклами природы и гармонично войти в новый период. Поэтому нужно сформулировать желания и мечты, которые вы хотите реализовать в своей жизни в грядущем лунный месяц и запишите в их в блокнот.

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