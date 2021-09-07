Новолуние 7 сентября 2021: что можно делать и чего следует избегать

Месяц в Деве дает бессознательную настроенность на мелочи, брезгливость, тягу к аскетизму.
Начинается новый лунный месяц, период, который еще называют днями Гекаты в честь древнегреческой богини магии, волшебства и темной Луны, то есть периода, когда Луны не видно на небе. Она взойдет над Украиной в 3:51 по Киеву. Новолуние — это замечательный период, чтобы выбросить мусор из дома и головы. Поскольку это новолуние в астрологическом созвездии Девы, то будут превалировать ее энергии — чистоты, перфекционизма, внимания к деталям. Вселенная обратит свое внимание на людей, которые не бросают слов на ветер, несут ответственность за свои слова, умеют отличать действительно важную информацию от информационного шума, не жалуют слухи и интриги на работе. Темы обучения, здоровья, порядка в хозяйстве, требующих ежедневного и рутинного ухода будут в приоритете.
Поскольку речь идет о новолунии перед осенним равноденствием, то стоит задуматься о тех духовных плодах, которые вы соберете за более полгода своей работы и деятельности в 2021 году. Поразмыслите над тем, куда двигаться дальше. Создайте своеобразную карту собственных дальнейших действий.
Новолуние 7 сентября 2021: что стоит сделать
- написать список, в котором перечислить чем вы будете полезны людям;
- преодолеть свои долги;
- обратиться к психологу и астролога;
- составить список желаний, даже самых странных;
- мечтать и визуализировать;
- слушайте голос сердца;
- настройтесь на новый лад;
- постелите чистую постель и подготовьте новые полотенца;
- зажгите новую свечу и представьте себя новую с новыми достижениями;
- запишите цели на следующий месяц;
- доверять своей судьбы;
- гармонизировать отношения;
- руководствоваться холодным умом.
Новолуние 7 сентября 2021: что категорически запрещено
- рассказывать кому-то о своих планах;
- делать что-то по привычке;
- избегайте физических нагрузок и излишней инициативности;
- отрываться на ненужные беседы.
Новолуние 7 сентября 2021: действенный ритуал на желание
Новолуние — это мистический время, когда можно почувствовать свою связь с циклами природы и гармонично войти в новый период. Поэтому нужно сформулировать желания и мечты, которые вы хотите реализовать в своей жизни в грядущем лунный месяц и запишите в их в блокнот.
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