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Новолуние 8 августа 2021: что можно делать и чего следует избегать

Новолуние 8 августа 2021: что можно делать и чего следует избегать

ТСН.ua

Это новолуние в астрологическом знаке зодиака Льва.

Завершается очередной лунный месяц и мы входим в период новолуния. Сейчас четверо лунных суток Луны не будет видно на небе, однако это не означает, что следует сбрасывать со счетов влияние лунных энергий. Точка августовского новолуния — 8 августа.

Сейчас у вас есть много времени, чтобы запланировать дела на грядущий месяц, ведь период новолуния лучше подходит для этого. С точки зрения эзотерики, следует быть гибкими, ведь в вашей жизни возможные изменения — время собрать урожай того, что вы "посадили" в феврале этого года. Вселенная ждет от вас прорыва — сконцентрируйте свои силы и дайте изменениям произойти.

Остерегайтесь того, что это новолуние "включит" эгоизм и самолюбие, поэтому уместно следить за свои эмоциями и избегать конфликтов. Также учтите, что новая Луна приходится еще и на так зовут зеркальную дату.

Новолуние 8 августа 2021: что стоит сделать

  • зажигать свечи;
  • медитировать;
  • принимать душ или ванну;
  • заниматься женскими практиками;
  • обращать внимание на свои финансы и аспекты здоровья;
  • отдыхать;
  • беречь энергию;
  • сохранять спокойствие;
  • получать новые знания;
  • развлекаться дома;
  • искать мотивацию и вдохновение.

Новолуние 8 августа 2021: что категорически запрещено

  • рисковать;
  • тратить немалые суммы средств;
  • проявлять негативные эмоции.

Новолуние 8 августа: денежный ритуал

Во молодого можно провести небольшой, но действенный ритуал для увеличения средств. Для начала приобретите в магазине новую пачку соли — лучше килограмм. В сутки молодого поставьте ее на подоконник и представляйте как лунная энергия усиливает эту соль. Тем более, что соль прекрасно накапливает и передает энергию, в том числе финансовую. В сутки вы можете использовать эту соль в пищу.

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