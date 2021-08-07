Новолуние 8 августа 2021: что можно делать и чего следует избегать

Это новолуние в астрологическом знаке зодиака Льва.
Завершается очередной лунный месяц и мы входим в период новолуния. Сейчас четверо лунных суток Луны не будет видно на небе, однако это не означает, что следует сбрасывать со счетов влияние лунных энергий. Точка августовского новолуния — 8 августа.
Сейчас у вас есть много времени, чтобы запланировать дела на грядущий месяц, ведь период новолуния лучше подходит для этого. С точки зрения эзотерики, следует быть гибкими, ведь в вашей жизни возможные изменения — время собрать урожай того, что вы "посадили" в феврале этого года. Вселенная ждет от вас прорыва — сконцентрируйте свои силы и дайте изменениям произойти.
Остерегайтесь того, что это новолуние "включит" эгоизм и самолюбие, поэтому уместно следить за свои эмоциями и избегать конфликтов. Также учтите, что новая Луна приходится еще и на так зовут зеркальную дату.
Новолуние 8 августа 2021: что стоит сделать
- зажигать свечи;
- медитировать;
- принимать душ или ванну;
- заниматься женскими практиками;
- обращать внимание на свои финансы и аспекты здоровья;
- отдыхать;
- беречь энергию;
- сохранять спокойствие;
- получать новые знания;
- развлекаться дома;
- искать мотивацию и вдохновение.
Новолуние 8 августа 2021: что категорически запрещено
- рисковать;
- тратить немалые суммы средств;
- проявлять негативные эмоции.
Новолуние 8 августа: денежный ритуал
Во молодого можно провести небольшой, но действенный ритуал для увеличения средств. Для начала приобретите в магазине новую пачку соли — лучше килограмм. В сутки молодого поставьте ее на подоконник и представляйте как лунная энергия усиливает эту соль. Тем более, что соль прекрасно накапливает и передает энергию, в том числе финансовую. В сутки вы можете использовать эту соль в пищу.
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