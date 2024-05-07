Категория
Астрология
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новолуние 8 мая 2024 года: что категорически запрещено делать

Новолуние 8 мая 2024 года: что категорически запрещено делать

Во время новолуния не забывайте о своем здоровье. / Фото: ТСН.ua

Новолуние — хороший период для начинаний, но есть определенные ограничения.

Новолуние сойдет над Украиной 8 мая 2024 года.

Собрали для вас несколько рекомендаций по поводу того, что не стоит делать во время новолуния.

  1. Не забывайте о земном мире: хотя духовный мир в период новолуния может быть очень привлекательным, важно не терять связь с реальностью. Не слишком углубляйтесь в свои медитации или духовные практики, чтобы не потерять связь с реальной жизнью.

  2. Не сравнивайте себя с другими: каждый путь уникален, и важно не сравнивать свой прогресс с прогрессом других. Каждый индивидуум пройдет свою собственную дорогу.

  3. Не поддавайтесь догматизму: есть много разных школ мнений. Важно оставаться открытым к разнообразию и не затрагивать себя догмами, которые могут ограничивать ваше понимание.

  4. Не изолируйтесь от общества: не отрывайтесь от своего социального и культурного сообщества. Оставайтесь открытыми для взаимодействия с разными людьми и идеями.

  5. Не забывайте о самочувствии: не забывайте о здоровье своего физического тела и эмоционального благополучия.

  6. Не надейтесь на мгновенные решения: выполняя разнообразные эзотерические практики во время новолуния, не надейтесь на мгновенное решение. Также не ждите мгновенного прозрения или трансформации. Будьте терпеливы и преданны своему пути.

Соблюдение этих принципов поможет вам избежать ловушек и развиваться на пути духовного самосовершенствования сбалансированно и гармонично, особенно во время волшебного периода новолуния.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация