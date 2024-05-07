Новолуние 8 мая 2024: три интересных ритуалов для обновления

Ритуал нового начала с использованием свечей:

Подготовка свечей: выберите свечи, которые вам нравятся, и место, где вы будете проводить ритуал. Зажгите свечи и разместите их перед собой.

Сосредоточение на мечтах: садитесь перед свечами в удобном положении и закройте глаза. Сосредоточьтесь на своих мечтах, желаниях и целях.

Визуализация: визуализируйте, как ваши мечты воплощаются в реальность. Услышьте, как вы прикоснулись к своим целям и начали новый этап жизни.

Запись намерений: напишите на бумаге свои намерения, желания или цели. После этого подожгите эту бумагу в огне свечи как символ исполнения ваших желаний.