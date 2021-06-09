Новолуние в Близнецах 10 июня: что стоит сделать и чего следует избегать

Каждое новолуние — особенное, а тем более это, подкрепленное солнечным затмением.

10 июня состоится солнечное затмение, которое закроет коридор затмений. Обычно солнечное затмение совпадает с новолунием и этот день не станет исключением. Поскольку затмение произойдет фактически в полдень 10 июня, то у вас есть время, чтобы выполнить несколько простых практик новолуния и подготовиться к затмению.

Каждое новолуние — особенное, а тем более это, подкрепленное солнечным затмением. Благодаря тому, что Солнце и Луна доступны в соединении в одном знаке, энергия их энергия помогает запустить процессы в нашей жизни. При этом важно, когда знакомство происходит новообразование и какие планеты взаимодействуют со светилами в данный момент.

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Нынешнее новолуние будет происходить в астрологическом знаке Близнецов, а потому не исключено, что вам захочется увеличить свой круг общения и задуматься над дальнейшими перспективами. Обратите внимание на то, что новолуние и солнечное затмение происходить во время периода ретроградного Меркурия, которого считают покровителем Близнецов, что может замедлить определенные процессы в вашей жизни.

Новолуние 10 июня: что стоит сделать

Очистить дом, пространство и тело.

Избавиться от всего лишнего, что мешает вам двигаться дальше.

Сделать генеральную уборку: не лишним будет заглянуть туда, где вы обычно не убираете.

Навести порядок на компьютере, телефоне, в почте, рабочих записях и тому подобное.

Удалить старые и ненужные файлы и фото.

Помыть пол с солью и эфирными маслами, например полыни и лаванды.

Зажечь свечи помня о пожарной безопасности.

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Окурить помещение благовониями, например, белым сандалом, можжевельником, полынью, ладаном.

Представить, что на окнах и дверях вашей квартиры или дома появился невидимая защита.

Принимать ванну или душ, представляя как из вас выходит негатив.

Медитировать и заниматься духовными практиками.

Пить чистую родниковую воду и употреблять легкую пищу.

Бороться с иллюзиями.

Новолуние 10 июня: чего стоит избегать

Поддаваться на кризис в сознании.

Игнорировать собственное здоровье.

Быть нервными, раздражительными, плаксивыми.

Совершать сделки.

Начать что-то новое.

Напомним, что ранее мы писали о советы, стоит сделать во время солнечного затмения.

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