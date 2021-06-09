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Новолуние в Близнецах 10 июня: что стоит сделать и чего следует избегать

Новолуние в Близнецах 10 июня: что стоит сделать и чего следует избегать

ТСН.ua

Каждое новолуние — особенное, а тем более это, подкрепленное солнечным затмением.

10 июня состоится солнечное затмение, которое закроет коридор затмений. Обычно солнечное затмение совпадает с новолунием и этот день не станет исключением. Поскольку затмение произойдет фактически в полдень 10 июня, то у вас есть время, чтобы выполнить несколько простых практик новолуния и подготовиться к затмению.

Каждое новолуние — особенное, а тем более это, подкрепленное солнечным затмением. Благодаря тому, что Солнце и Луна доступны в соединении в одном знаке, энергия их энергия помогает запустить процессы в нашей жизни. При этом важно, когда знакомство происходит новообразование и какие планеты взаимодействуют со светилами в данный момент.

Нынешнее новолуние будет происходить в астрологическом знаке Близнецов, а потому не исключено, что вам захочется увеличить свой круг общения и задуматься над дальнейшими перспективами. Обратите внимание на то, что новолуние и солнечное затмение происходить во время периода ретроградного Меркурия, которого считают покровителем Близнецов, что может замедлить определенные процессы в вашей жизни.

Новолуние 10 июня: что стоит сделать

  • Очистить дом, пространство и тело.
  • Избавиться от всего лишнего, что мешает вам двигаться дальше.
  • Сделать генеральную уборку: не лишним будет заглянуть туда, где вы обычно не убираете.
  • Навести порядок на компьютере, телефоне, в почте, рабочих записях и тому подобное.
  • Удалить старые и ненужные файлы и фото.
  • Помыть пол с солью и эфирными маслами, например полыни и лаванды.
  • Зажечь свечи помня о пожарной безопасности.
  • Окурить помещение благовониями, например, белым сандалом, можжевельником, полынью, ладаном.
  • Представить, что на окнах и дверях вашей квартиры или дома появился невидимая защита.
  • Принимать ванну или душ, представляя как из вас выходит негатив.
  • Медитировать и заниматься духовными практиками.
  • Пить чистую родниковую воду и употреблять легкую пищу.
  • Бороться с иллюзиями.

Новолуние 10 июня: чего стоит избегать

  • Поддаваться на кризис в сознании.
  • Игнорировать собственное здоровье.
  • Быть нервными, раздражительными, плаксивыми.
  • Совершать сделки.
  • Начать что-то новое.

Напомним, что ранее мы писали о советы, стоит сделать во время солнечного затмения.

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