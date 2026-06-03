Новолуние в Близнецах 15 июня 2026 года: что можно и нельзя делать

Новолуние в Близнецах / © ТСН.ua

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Новолуние в Близнецах 15 июня 2026 года открывает период новых идей, общения, обучения и поиска информации. Энергия в этот день способствует начинаниям, связанным со знаниями, коммуникациями, путешествиями и расширением круга знакомств.

Что можно делать

Планировать новые проекты и ставить цели в ближайший месяц.

Начинать обучение, записываться на курсы или овладевать новыми навыками.

Проводить переговоры, встречи и деловые разговоры.

Обновлять резюме, профессиональные профили и личные странички в соцсетях.

Писать заявления, письма, статьи, книги или разрабатывать творческие проекты.

Знакомиться с новыми людьми и расширять общение.

Планировать поездки, командировки и предстоящие поездки.

Проводить практики на развитие уверенности в общении.

Составлять списки желаний и формулировать намерения на будущее.

Избавляться от устаревших убеждений, сдерживающих развитие.

Что нельзя делать

Распространять слухи, непроверенную информацию или участвовать в сплетнях.

Принимать поспешные решения под влиянием эмоций.

Подписывайте важные документы без тщательного ознакомления с условиями.

Вступать в конфликты из-за разницы во взглядах или убеждениях.

Давать обещания, в исполнении которых нет уверенности.

Перегружайте себя большим количеством дел одновременно.

Игнорировать важные сообщения или сигналы от окружающих.

Тратить средства на импульсивные покупки без предварительного планирования.

Зацикливаться на отрицательных мыслях и старых образах.

Замыкаться в себе и избегать конструктивного диалога.

Народные приметы и предрассудки на новолуние в Близнецах

Считалось хорошим признаком получить известие или письмо в день новолуния — это сулит положительные изменения.

Если в этот день завязалось новое знакомство, оно может сыграть немаловажную роль в будущем.

Увидеть летящих высоко в небе птиц — к новым возможностям и путешествиям.

Загаданное на новолуние желание, записанное на бумаге, якобы быстрее находит путь к осуществлению.

Случайно отысканная монета в этот день считается знаком денежного роста.

Намерение новолуния

«Я открываюсь новым знаниям, возможностям и знакомствам. Мои слова, мнения и решения помогают мне двигаться вперед и создавать желаемое будущее».

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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