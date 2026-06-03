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- Астрология
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Новолуние в Близнецах 15 июня 2026 года: что можно и нельзя делать
Новолуние в Близнецах 15 июня 2026 года принесет мощный заряд для новых знакомств, учебы, важных разговоров и свежих идей, а также подскажет, от каких действий лучше воздержаться, чтобы не упустить возможности этого периода.
Новолуние в Близнецах 15 июня 2026 года открывает период новых идей, общения, обучения и поиска информации. Энергия в этот день способствует начинаниям, связанным со знаниями, коммуникациями, путешествиями и расширением круга знакомств.
Что можно делать
Планировать новые проекты и ставить цели в ближайший месяц.
Начинать обучение, записываться на курсы или овладевать новыми навыками.
Проводить переговоры, встречи и деловые разговоры.
Обновлять резюме, профессиональные профили и личные странички в соцсетях.
Писать заявления, письма, статьи, книги или разрабатывать творческие проекты.
Знакомиться с новыми людьми и расширять общение.
Планировать поездки, командировки и предстоящие поездки.
Проводить практики на развитие уверенности в общении.
Составлять списки желаний и формулировать намерения на будущее.
Избавляться от устаревших убеждений, сдерживающих развитие.
Что нельзя делать
Распространять слухи, непроверенную информацию или участвовать в сплетнях.
Принимать поспешные решения под влиянием эмоций.
Подписывайте важные документы без тщательного ознакомления с условиями.
Вступать в конфликты из-за разницы во взглядах или убеждениях.
Давать обещания, в исполнении которых нет уверенности.
Перегружайте себя большим количеством дел одновременно.
Игнорировать важные сообщения или сигналы от окружающих.
Тратить средства на импульсивные покупки без предварительного планирования.
Зацикливаться на отрицательных мыслях и старых образах.
Замыкаться в себе и избегать конструктивного диалога.
Народные приметы и предрассудки на новолуние в Близнецах
Считалось хорошим признаком получить известие или письмо в день новолуния — это сулит положительные изменения.
Если в этот день завязалось новое знакомство, оно может сыграть немаловажную роль в будущем.
Увидеть летящих высоко в небе птиц — к новым возможностям и путешествиям.
Загаданное на новолуние желание, записанное на бумаге, якобы быстрее находит путь к осуществлению.
Случайно отысканная монета в этот день считается знаком денежного роста.
Намерение новолуния
«Я открываюсь новым знаниям, возможностям и знакомствам. Мои слова, мнения и решения помогают мне двигаться вперед и создавать желаемое будущее».
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.