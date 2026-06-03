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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
44
Время на прочтение
2 мин

Новолуние в Близнецах 15 июня 2026 года: что можно и нельзя делать

Новолуние в Близнецах 15 июня 2026 года принесет мощный заряд для новых знакомств, учебы, важных разговоров и свежих идей, а также подскажет, от каких действий лучше воздержаться, чтобы не упустить возможности этого периода.

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Новолуние в Близнецах

Новолуние в Близнецах / © ТСН.ua

Новолуние в Близнецах 15 июня 2026 года открывает период новых идей, общения, обучения и поиска информации. Энергия в этот день способствует начинаниям, связанным со знаниями, коммуникациями, путешествиями и расширением круга знакомств.

Что можно делать

  • Планировать новые проекты и ставить цели в ближайший месяц.

  • Начинать обучение, записываться на курсы или овладевать новыми навыками.

  • Проводить переговоры, встречи и деловые разговоры.

  • Обновлять резюме, профессиональные профили и личные странички в соцсетях.

  • Писать заявления, письма, статьи, книги или разрабатывать творческие проекты.

  • Знакомиться с новыми людьми и расширять общение.

  • Планировать поездки, командировки и предстоящие поездки.

  • Проводить практики на развитие уверенности в общении.

  • Составлять списки желаний и формулировать намерения на будущее.

  • Избавляться от устаревших убеждений, сдерживающих развитие.

Что нельзя делать

  • Распространять слухи, непроверенную информацию или участвовать в сплетнях.

  • Принимать поспешные решения под влиянием эмоций.

  • Подписывайте важные документы без тщательного ознакомления с условиями.

  • Вступать в конфликты из-за разницы во взглядах или убеждениях.

  • Давать обещания, в исполнении которых нет уверенности.

  • Перегружайте себя большим количеством дел одновременно.

  • Игнорировать важные сообщения или сигналы от окружающих.

  • Тратить средства на импульсивные покупки без предварительного планирования.

  • Зацикливаться на отрицательных мыслях и старых образах.

  • Замыкаться в себе и избегать конструктивного диалога.

Народные приметы и предрассудки на новолуние в Близнецах

  • Считалось хорошим признаком получить известие или письмо в день новолуния — это сулит положительные изменения.

  • Если в этот день завязалось новое знакомство, оно может сыграть немаловажную роль в будущем.

  • Увидеть летящих высоко в небе птиц — к новым возможностям и путешествиям.

  • Загаданное на новолуние желание, записанное на бумаге, якобы быстрее находит путь к осуществлению.

  • Случайно отысканная монета в этот день считается знаком денежного роста.

Намерение новолуния

«Я открываюсь новым знаниям, возможностям и знакомствам. Мои слова, мнения и решения помогают мне двигаться вперед и создавать желаемое будущее».

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Количество просмотров
44
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