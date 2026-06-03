Новолуние в Близнецах 15 июня 2026: гороскоп для всех знаков зодиака

Новолуние в Близнецах / © ТСН

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15 июня 2026 года состоится новолуние в знаке Близнецов — период новых идей, важных разговоров, обучения, знакомств и переосмысления информации. Это новолуние открывает возможности для старта проектов, связанных с коммуникацией, образованием, медиа, путешествиями и социальными связями.

Овен

Новолуние активизирует сферу общения. Вас ждут важные новости, встречи или переговоры. Хорошее время для обучения, заключения сделок и запуска информационных проектов.

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Телец

В центре внимания окажутся деньги. Возможны новые источники дохода, выгодные предложения или идеи для заработка. Важно тщательно анализировать все возможности.

Близнецы

Новолуние в вашем знаке открывает новый личный цикл. Пора ставить цели, менять имидж, начинать новые дела и заявлять о себе миру.

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Рак

Следует замедлиться и прислушиваться к себе. Новолуние поможет завершить старые внутренние процессы и подготовиться к новому жизненному этапу.

Лев

На первый план выйдут друзья, единомышленники и коллективные проекты. Новые знакомства могут оказаться перспективными и полезными для будущего.

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Дева

Новолуние повлияет на карьеру и профессиональное развитие. Появится шанс проявить себя, получить любопытное предложение или определить новые профессиональные ориентиры.

Весы

Пора расширять горизонты. Путешествия, образование, новые знания и знакомства с людьми из других городов или стран могут открыть вам неожиданные перспективы.

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Скорпион

Внимание придется уделить финансовым вопросам, общим ресурсам и юридическим делам. Новолуние будет способствовать решению сложных материальных вопросов.

Стрелец

Особое значение приобретут партнерские отношения. Это может быть начало нового романа, делового союза или важный этап в существующих отношениях.

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Козорыг

Вас ждут изменения в повседневной жизни. Новолуние будет способствовать внедрению новых привычек, рабочих процессов и заботе о собственном самочувствии.

Водолей

Творчество, романтика и самовыражение выходят на первый план. Это хорошее время для хобби, любви, отдыха и реализации личных талантов.

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Рыбы

Главной темой станет дом и семья. Новолуние поможет решить бытовые вопросы, улучшить атмосферу в доме или начать изменения, связанные с жильем.

Что делать во время новолуния в Близнецах

Новолуние благоприятен для планирования, обучения, написания текстов, ведения переговоров, поиска информации и установления новых контактов. Полезно записывать свои идеи и формулировать намерения в ближайшие месяцы.

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Что не рекомендуется делать

Не стоит спешить с важными решениями без проверки фактов, распространять непроверенную информацию или давать сложно выполнить обещания.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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