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- Астрология
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Новолуние в Близнецах 27 мая 2025 года: что означает этот период с точки зрения астрологии, эзотерики и астрономии
Новолуние в Близнецах открывает двери к новым идеям, вдохновению и легким изменениям, если вы готовы слушать не только других, но и собственный внутренний голос.
Новолуние в Близнецах 27 мая 2025 года — это сочетание трех важных слоев восприятия: астрономического явления, астрологического воздействия и эзотерического смысла, которые вместе создают уникальный момент для обновления, перезагрузки и ментальной очистки.
Астрономически — это момент, когда Луна располагается между Землей и Солнцем, поэтому мы не видим ее на небе. Это начальная точка нового лунного цикла, момент «темноты», из которого вырастает новый свет. Молодой человек в Близнецах — это когда Солнце и Луна встречаются именно в зоне этого воздушного знака, то есть на фоне его звездного созвездия.
Астрологически, Близнец — это знак общения, интеллекта, любознательности, движения и связей. Новолуние в этом знаке побуждает закладывать новые намерения, связанные с:
обучением, получением новых знаний;
началом диалогов, возобновлением связей;
написанием, оформлением идеи в текст;
изменениями в подходе к мышлению;
легкостью, мобильностью, новыми путешествиями.
Это благоприятный момент для обновления в сфере коммуникаций — следует пересмотреть, что мы говорим, как думаем и передаем информацию. Рекомендуется писать намерения, вести дневник, проговаривать мечты, создавать новое видение.
Эзотерически новолуние в Близнецах — это портал тонкой перезагрузки ментального поля. В периоды Близнецов активация идет через горловой центр – чакру Вишудху — центр слова и правды. Это идеальное время, чтобы очистить язык от сплетен, обид, манипуляций, а мышление от хаоса и сомнений. На уровне тонкого тела рекомендуют медитации на звук, аффирмацию истины, интеллектуальную очистку (например, практика молчания или ограничение инфошума).
Практика
Зажгите белую свечу, возьмите лист бумаги и напишите три истины, которые вы хотите проговаривать в своей жизни чаще. Произнесите их вслух. Это поможет «засеять» в пространство ясную и чистую речь — и соответственно привлечь к себе правильных людей, идеи и возможности.
Этот молодой человек дарит новое дыхание — легкое, но чрезвычайно глубокое.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.