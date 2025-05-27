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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Новолуние в Близнецах 27 мая 2025 года: нюансы периода и что категорически запрещено делать

Узнайте, чем особенно новолуние в Близнецах 27 мая 2025 года, какие действия поддерживаются энергией периода, а что категорически запрещено делать.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Новолуние в Близнецах 27 мая 2025 года

Новолуние в Близнецах 27 мая 2025 года / © ТСН

Новолуние в Близнецах, который приходится на 27 мая 2025 года, открывает период информационной активности, общения и новых начинаний в сфере обучения. Этот знак управляется Меркурием, поэтому любые разговоры, переписки, оформление документов или заключение сделок имеют особую силу.

Положительные аспекты периода:

  • легко начинать новые образовательные курсы или интеллектуальные проекты;

  • хорошо писать, вести дневники, блоги, создавать контент;

  • удачные моменты для разговоров, примирений, знакомств, налаживания контактов;

  • благоприятный период для коротких поездок и изменений обстоятельств.

Однако есть и оговорки. Категорически не рекомендуется:

  • лгать, извращать факты или манипулировать словами – это может быстро обернуться против вас;

  • распространять непроверенную информацию - последствия могут быть разрушительными для репутации;

  • принимать важные решения на эмоциях – легкость Близнецов может побуждать к поспешным шагам;

  • начинать дела без четкого плана – велика вероятность распыления внимания;

  • вмешиваться в чужие разговоры или конфликты – большая угроза потерять собственный фокус.

Это новолуние прекрасно подходит для написания личных намерений и аффирмаций, связанных с обучением, коммуникацией и развитием гибкого мышления. Но будьте внимательны к словам: сказанное в этот период может иметь длительные последствия.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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