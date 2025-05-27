Новолуние в Близнецах 27 мая 2025 года: особенности периода и что нужно сделать

Новолуние в Близнецах / © ТСН

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Новолуние в воздушном знаке Близнецов — это всегда возможность для ментального обновления. 27 мая 2025 в 14:24 по киевскому времени мы войдем в новый цикл под влиянием Меркурия — планеты мышления, языка и обучения. Этот молодой человек открывает двери для важных диалогов, написание, обучение и планирование краткосрочных поездок.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Особенностью этого новолуния является его акцент на способность видеть мир многогранно. Это не время для окончательных решений, а для формулирования вопросов, вариантов и версий. В дни вокруг 27 мая хорошо начинать новые курсы, писать письма, обновлять резюме, вести переговоры или развивать социальные страницы. Все, что связано с информацией, контактами и мобильностью, получит импульс.

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Также стоит обратить внимание на внутренний диалог: новолуние в Близнецах заставляет переосмыслить свои убеждения, внутренние установки, шаблоны общения. Это хороший момент для работы с аффирмациями, медитаций на ясность мнений или даже начала личного дневника.

Что сделать в этот период:

начать новый разговор или переписку;

дать старт обучению или написанию текста;

сделать ментальную «уборку»: избавиться от лишней информации;

прислушаться к интуитивным идеям — именно они могут подсказать новый путь.

Новолуние в Близнецах — это не о больших заявлениях, а о мелких изменениях, которые со временем формируют новое качество жизни. Слушайте, говорите, задавайте вопросы — и Вселенная ответит.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.