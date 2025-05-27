Новолуние в Близнецах 27 мая 2025 года: три ритуала для увеличения легкости в жизни

Новолуние в Близнецах 27 мая 2025 года / © ТСН

Реклама

Новолуние в знаке Близнецов — это момент обновления мнений, открытия новых перспектив и очищения от ментального бремени. Этот день идеально подходит для практик, способствующих внутренней лёгкости, гибкости и ясности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Подготовили для вас три простых ритуала, которые помогут почувствовать свежее дыхание жизни.

Реклама

1. Ритуал высвобождения лишнего: "Пустой лист"



Сядьте в тишине с листом бумаги и запишите все, что тяготит: мысли, дела, обязательства, обещания, которые больше не имеют силы. Затем прочтите вслух и скажите: «Я позволяю себе отпустить это. Мое мышление чисто, как небо» . Лист сожгите или разорвите — в символике Близнецов важно завершить словесный цикл действием.

2. Ритуал ветра: "Подуй на заботы"



Выйдите на улицу или откройте окно. Представьте, как каждое ваше напряжение – это перышко на ладони. С каждым выдохом «сдувайте» одну из них в пространство, произнося о себе: «Я отпускаю это. Я легкая. Я двигаюсь дальше» . Делайте это, пока не почувствуете облегчение.

Реклама

3. Ритуал легкого умысла: "Язык желания"



Напишите три коротких, легких намерения в настоящем времени, например: «Я с легкостью общаюсь», «Я свободна в выборе», «Я открыта к новому» . Нарисуйте рядом символ Близнецов или перо и носите эту запись в течение недели или положите в блокнот, где планируете будущее.

Новолуние в Близнецах не о тяжелых изменениях, а о маленьких выборах, которые выводят нас из застоя. Используйте силу воздуха и слов, чтобы почувствовать — вы снова дышите полной грудью.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.