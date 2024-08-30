Новолуние в Деве 3 сентября 2024 года: три эзотерических ритуал и обряда для получения чего-то нового

Это новолуние в Деве является благоприятным моментом для ритуалов, сосредоточенных на очищении и новых начинаниях, помогая создать четкие намерения и благоприятные условия для перемен.

Во время новолуния в Деве 3 сентября 2024 можно провести несколько эзотерических ритуалов и обрядов, которые будут способствовать получению чего-то нового и привлечению позитивных изменений в жизнь.

1. Ритуал на привлечение новых возможностей

Материалы : белая свеча, лист бумаги, зеленый карандаш или ручка, лавровый лист или лист розмарина.

: белая свеча, лист бумаги, зеленый карандаш или ручка, лавровый лист или лист розмарина. Процедура: вечер новолуния начните с медитации для очищения ума. После этого зажгите белую свечу и на листе бумаги напишите свои намерения и желания относительно новых возможностей, используя зеленый карандаш (символ роста и процветания). Положите лавровый лист или лист розмарина на бумагу, сверните его в рулон и положите под свечу, визуализируя, как ваши желания материализуются. Дайте свече догореть, а пепел от листа (если оно сгорит) или остатки храните на видном месте как напоминание о своих намерениях.

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2. Обряд на очищение и открытие новых путей

Материалы : соль, вода, эфирное масло розмарина или лаванды, белая ткань.

: соль, вода, эфирное масло розмарина или лаванды, белая ткань. Процедура: приготовьте ванну с водой, добавьте в нее соль и несколько капель эфирного масла. Перед входом в ванную, представьте, что вода очищает вас не только физически, но и энергетически, устраняя все препятствия на вашем пути к новым достижениям. После купания высушитесь белой тканью, визуализируя, как вы наполняетесь новой энергией для достижения ваших целей. Обряд направлен на очистку старых энергетических блоков и открытие новых возможностей.

3. Ритуал на получение новых знаний или навыков

Материалы : маленькое зеркало, ручка, блокнот, свеча светлого цвета (желтая или белая).

: маленькое зеркало, ручка, блокнот, свеча светлого цвета (желтая или белая). Процедура: зажгите свечу и поставьте перед собой маленькое зеркало. Внимательно смотрите в него, воображая, как вы получаете новые знания или навыки, которые вам нужны. Запишите эти желания в блокнот, формулируя их как уже достигнутые факты (например: "Я успешно освоил новый язык"). После этого закройте блокнот, погасите свечу и в течение следующих дней начните изучение или практику новых знаний. Зеркало зарядится вашими намерениями и усилит вашу концентрацию на обучении.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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