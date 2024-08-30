Новолуние в Деве 3 сентября 2024 года: три медитации для начала нового этапа в жизни

Новолуние в Деве 3 сентября 2024 года открывает новый лунный цикл, наполненный энергией для упорядочения и новых начинаний. Это период, когда энергии Девы, сосредоточенные на деталях, организации и самодисциплине, создают благоприятный фон для очищения и создания новых основ в жизни.

Вот три эзотерических медитации, которые можно провести во время новолуния в Деве 3 сентября 2024 для начала нового этапа в жизни:

1. Медитация на очищение и новые начала

Материалы : фиолетовый или желтый кристалл (например, аметист или цитрин), удобное место для медитации.

: фиолетовый или желтый кристалл (например, аметист или цитрин), удобное место для медитации. Процедура: сядьте в удобном положении, держа кристалл в руке. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, расслабляя тело. Представьте, как с каждым вдохом вы наполняетесь чистым, энергичным светом, а с каждым выдохом получается все старое и отрицательное. Визуализируйте, как свет очищает ваши мысли, эмоции и физическое пространство, создавая место для новых возможностей. Завершите медитацию, чувствуя, как новый этап в жизни наполняет вас энергией и готовностью к переменам.

2. Медитация на установление новых целей

Материалы : бумага и ручка, удобное место для медитации.

: бумага и ручка, удобное место для медитации. Процедура: сядьте в спокойном месте, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Визуализируйте, как перед вами предстает ваше будущее, изображая, что вы достигли всех своих целей и мечтаний. Почувствуйте, как это достижение доставляет вам радость и удовольствие. Затем откройте глаза и запишите свои цели на бумаге, формулируя их четко и конкретно. Завершите медитацию, сохранив эту бумагу в видном месте как напоминание о ваших намерениях.

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3. Медитация на баланс и гармонию

Материалы : лавровый лист или розмарин, удобное место для медитации.

: лавровый лист или розмарин, удобное место для медитации. Процедура: сядьте в спокойном месте, держа лавровый лист или розмарин в руке. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на своем дыхании, чувствуя, как с каждым вдохом вы наполняетесь энергией, а с каждым выдохом отпускаете стресс и напряжение. Представьте себя в гармонии со вселенной, ощущая равновесие между физическим, эмоциональным и духовным уровнями. Визуализируйте, как эта гармония наполняет все аспекты вашей жизни, создавая простор для новых возможностей и положительных изменений. Завершите медитацию, чувствуя себя готовым к новым начинаниям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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