Новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года: что следует делать с точки зрения эзотерики

Это новолуние способствует глубокой внутренней работе и укреплению уверенности в своих силах.

Новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года — это прекрасное время для сосредоточения на личном росте, планировании и достижении целей. Медитации помогут настроиться на положительную энергию этого периода и заложить основу успеха в новом году.

Медитации для роста на новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года

Медитация "Восхождение к вершине": Сядьте в удобном месте, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.

Представьте себя у подножия великой горы. Она символизирует ваши мечты и цели.

Начните подниматься вверх, ощущая каждый шаг как символ вашего прогресса. Представляйте, как вы преодолеваете препятствия, обретая силу и решительность.

Когда вы достигаете вершины, увидите, как солнечный свет заливает вас теплом и уверенностью. Скажите себе: "Я готов(а) покорять свои вершины". Медитация "Закладки основ": Зажгите свечу и сконцентрируйтесь на ее пламени.

Представьте перед собой пустое пространство, символизирующее новый год.

Начните строить крепкий фундамент, добавляя символы ваших намерений: здоровье, изобилие, гармонические отношения.

Представьте, как этот фундамент становится основой для вашего будущего, стабильным и надежным. Завершите медитацию словами: "Я создаю крепкий фундамент для своего успеха". Медитация "Шаги к мечте": Возьмите лист бумаги и напишите одну вашу главную цель на следующий год.

Сядьте спокойно, положите бумагу перед собой, держа руки над ней.

Закройте глаза и представьте, как из ваших рук к бумаге идет энергия, наполняя ваше намерение силой.

Почувствуйте, как эта цель уже реализуется и сосредоточьтесь на положительных эмоциях, которые это вызывает. После завершения поблагодарите Вселенную за поддержку.

Эти медитации помогут вам настроиться на успех, сосредоточиться на своих целях и использовать энергию новолуния для роста.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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