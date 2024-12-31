Новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года: три ритуала для привлечения положительной энергии

Обратите внимание на ритуалы во время новолуния в Козорозе 31 декабря 2024 года.
Новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года — это идеальный момент для очищения от старого и привлечения новых возможностей в жизнь.
Три ритуала для привлечения положительной энергии на новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года
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Ритуал "Ящик желаний":
- Возьмите небольшую красивую коробочку или ящик.
- Напишите на отдельных листах главные желания и цели на новый год.
- Положите записки в ящик, представляя, как ваши мечты начинают сбываться.
- Закройте ящик, украсьте его (например, лентой или камешками), произнеся: "Мои намерения сильны, мои мечты уже воплощаются".
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Ритуал "Свет нового начала":
- Зажгите зеленую или белую свечу, символизируя новые возможности и гармонию.
- Возьмите в руки лист бумаги и запишите все, от чего хотите избавиться (страхи, сомнения, старые образы).
- Сожгите эту бумагу в огне свечи, воображая, как старая энергия оставляет вас.
- Сосредоточьтесь на пламени свечи, говоря: "Свет очищает меня и открывает путь к новому".
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Ритуал "Лунный талисман":
- Выберите небольшой предмет (камень, браслет или кулон), который станет вашим талисманом в год.
- В ночь новолуния оставьте его на подоконнике, чтобы он зарядился энергией луны.
- Во время зарядки проговорите: "Я наполняю этот талисман силой новолуния, он защищает и направляет меня".
- Носите этот талисман, чтобы постоянно поддерживать связь с энергией положительных изменений.
Эти ритуалы помогут настроиться на позитивную энергию, открыть новые возможности и привнести гармонию в вашу жизнь.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.
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