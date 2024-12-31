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Новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года: три ритуала для привлечения положительной энергии

Новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года: три ритуала для привлечения положительной энергии

Молодой человек — это хороший период для разнообразных ритуалов. / Фото: maxsolis.ru

Обратите внимание на ритуалы во время новолуния в Козорозе 31 декабря 2024 года.

Новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года — это идеальный момент для очищения от старого и привлечения новых возможностей в жизнь.

Три ритуала для привлечения положительной энергии на новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года

  1. Ритуал "Ящик желаний":

    • Возьмите небольшую красивую коробочку или ящик.
    • Напишите на отдельных листах главные желания и цели на новый год.
    • Положите записки в ящик, представляя, как ваши мечты начинают сбываться.
    • Закройте ящик, украсьте его (например, лентой или камешками), произнеся: "Мои намерения сильны, мои мечты уже воплощаются".

  2. Ритуал "Свет нового начала":

    • Зажгите зеленую или белую свечу, символизируя новые возможности и гармонию.
    • Возьмите в руки лист бумаги и запишите все, от чего хотите избавиться (страхи, сомнения, старые образы).
    • Сожгите эту бумагу в огне свечи, воображая, как старая энергия оставляет вас.
    • Сосредоточьтесь на пламени свечи, говоря: "Свет очищает меня и открывает путь к новому".

  3. Ритуал "Лунный талисман":

    • Выберите небольшой предмет (камень, браслет или кулон), который станет вашим талисманом в год.
    • В ночь новолуния оставьте его на подоконнике, чтобы он зарядился энергией луны.
    • Во время зарядки проговорите: "Я наполняю этот талисман силой новолуния, он защищает и направляет меня".
    • Носите этот талисман, чтобы постоянно поддерживать связь с энергией положительных изменений.

Эти ритуалы помогут настроиться на позитивную энергию, открыть новые возможности и привнести гармонию в вашу жизнь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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