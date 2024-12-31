Новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года: три ритуала для привлечения положительной энергии

Обратите внимание на ритуалы во время новолуния в Козорозе 31 декабря 2024 года.

Новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года — это идеальный момент для очищения от старого и привлечения новых возможностей в жизнь.

Три ритуала для привлечения положительной энергии на новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года

Ритуал "Ящик желаний": Возьмите небольшую красивую коробочку или ящик.

Напишите на отдельных листах главные желания и цели на новый год.

Положите записки в ящик, представляя, как ваши мечты начинают сбываться.

Закройте ящик, украсьте его (например, лентой или камешками), произнеся: "Мои намерения сильны, мои мечты уже воплощаются". Ритуал "Свет нового начала": Зажгите зеленую или белую свечу, символизируя новые возможности и гармонию.

Возьмите в руки лист бумаги и запишите все, от чего хотите избавиться (страхи, сомнения, старые образы).

Сожгите эту бумагу в огне свечи, воображая, как старая энергия оставляет вас.

Сосредоточьтесь на пламени свечи, говоря: "Свет очищает меня и открывает путь к новому". Ритуал "Лунный талисман": Выберите небольшой предмет (камень, браслет или кулон), который станет вашим талисманом в год.

В ночь новолуния оставьте его на подоконнике, чтобы он зарядился энергией луны.

Во время зарядки проговорите: "Я наполняю этот талисман силой новолуния, он защищает и направляет меня".

Носите этот талисман, чтобы постоянно поддерживать связь с энергией положительных изменений.

Эти ритуалы помогут настроиться на позитивную энергию, открыть новые возможности и привнести гармонию в вашу жизнь.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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