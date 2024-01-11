Новолуние в Козорозе 11 января 2024 года: что категорически запрещено делать

Некоторые общие рекомендации относительно того, что категорически не рекомендуется делать во время новолуния, могут включать следующее:

Осуществлять важные решения. Поскольку новолуние считается временем нового начала и может быть связано с изменениями, то не рекомендуется осуществлять важные решения на этот период. Крепиться в мыслях о негативном или прошлом. Молодой человек – это время для начала нового цикла, поэтому не следует зацикливаться на негативных мыслях, переживаниях или событиях из прошлого. Соблюдать ритуалы или практики, которые могут причинить вред другим или столкнуться с отрицательной энергией. Это может включать практики, привлекающие зло или ритуалы, выполняемые с негативными намерениями. Заниматься спортом или физической активностью, которая может нанести вред здоровью. Поскольку молодой человек связан с изменениями и внутренними процессами, то не рекомендуется перегружать свое тело или подвергаться стрессовым ситуациям.

В общем, важно соблюдать здравый смысл и слушать свое тело и интуицию во время новолуния.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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