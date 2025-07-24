Новолуние в Леве 24 июля 2025: 10 эзотерических аффирмаций для обновления, уверенности и внутренней перезагрузки

Новолуние в Леве 24 июля 2025 / © ТСН

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24 июля 2025 года новолуние происходит в знаке Льва – это знак огня, сердца, силы воли и сцены. В это время провозглашение аффирмаций становится актом внутреннего обновления, когда мы отвергаем стыд, сомнения и старые ограничения. Именно сейчас пора стать главным героем своей жизни.

Это новолуние идеально подходит для аффирмаций на темы:

уверенности;

обновленной самооценки;

проявления творчества;

открытого сердца;

достоинства и личной силы.

Что такое аффирмация в эзотерике?

Аффирмации – это сознательно сформулированные положительные утверждения, действующие как энергетические ключи. В эзотерической практике считается, что слово — форма силы, которая может изменять внутреннее состояние, перестраивать мышление и даже влиять на события.

Особенно мощные аффирмации в моменты энергетического перехода — новолуния, затемнения и т.д. В такие дни пространство "слушает" нас внимательнее.

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Аффирмации на новолуние — это не просьба, а четкое внутреннее намерение, произнесенное спокойно, уверенно и в настоящее время. Их не нужно "выпрашивать" - их нужно провозглашать, как если бы вы уже входили в новую реальность.

Как использовать аффирмации на новолуние?

Выберите 1–3 аффирмации, которые наиболее резонируют.

Повторяйте их вслух, шепотом или мысленно 7–21 раз после заката или ночью.

Можно записать их в дневник намерений или наклеить на зеркало.

Идеально – проговаривать перед свечой или в медитации.

Десять аффирмаций для новолуния в Леви:

Я обновляю себя и позволяю своей силе раскрываться легко. Я вхожу в новый цикл с ясным сердцем и чистым намерением. Мой внутренний свет ведет меня туда, где я должен быть. Я достойна / достоин любви, внимания и уважения просто потому, что я являюсь. Я больше не скрываю свою силу – я выбираю сиять. Мое сердце открыто для вдохновения, радости и новых чувств. Я свободна/свободен от прошлого и создаю себя заново. Мой голос звучит уверенно – мир слышит меня. Я доверяю себе и пути, который открывается передо мной. Это новолуние — мой старт к новому, более мудрому и более глубокому «Я».

Новолуние в Леве — это не просто точка на лунном календаре. Это символический момент, когда старое сгорает, чтобы дать место новому. Аффирмации в этот день — как семена, которые вы сажаете в плодородную почву. Дайте ему силу, любовь и ясность – и вскоре вы увидите плоды.

Несмотря на творческий потенциал этого дня, не все позволено. Несвоевременные или импульсивные действия могут обернуться разочарованием или конфликтами. Лев любит громко и красиво, но новолуние нуждается в тишине, чувствительности и внутреннем фокусе.

Что запрещено делать во время новолуния в Леве:

Начинать что-то с гордыни или надменности

Любой проект, базирующийся на эго, испытывает трудности. Если вы хотите только похвалы, а не истинной реализации, результаты могут оказаться пустыми.

Соревноваться или вступать в конфликты по признанию

Лев хочет быть первым, но в этот день лучше избегать борьбы за внимание. Это приведет к оскорблениям, а не триумфу.

Унижать других или обесценивать чужой успех

Пренебрежение или сарказм в сторону чужих достижений может обернуться кармическим ударом. Молодой человек — это тонкая энергия, усиливающая магию слов и намерений.

Резко менять имидж или кардинально что-либо ломать

Новая стрижка, татуировка или громкое “я увольняюсь!” — не самый лучший вариант в день, когда видение еще нечеткое. Лучше – планировать, мечтать, визуализировать.

Инвестировать в большие расходы с целью произвести впечатление

Лев любит роскошь, но импульсивные покупки в этот день могут оказаться бесполезными или слишком дорогими по результатам.

Чувствительные темы новолуния во Льве

Признание и самопрезентация

Внутреннее достоинство и ценность

Сцена, творчество, игра

Отношения с детьми, родителями, публикой

Совет на период новолуния

Вместо того чтобы выступать публично или соревноваться, лучше переосмыслить свою уникальность и тихо сформулировать желания, которые действительно уходят от сердца.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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