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- Астрология
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Новолуние в Леве 24 июля 2025: 10 эзотерических аффирмаций для обновления, уверенности и внутренней перезагрузки
Новолуние – это время начала нового, а в огненном Леве он открывает пространство для глубинного обновления через силу намерения и слова.
24 июля 2025 года новолуние происходит в знаке Льва – это знак огня, сердца, силы воли и сцены. В это время провозглашение аффирмаций становится актом внутреннего обновления, когда мы отвергаем стыд, сомнения и старые ограничения. Именно сейчас пора стать главным героем своей жизни.
Это новолуние идеально подходит для аффирмаций на темы:
уверенности;
обновленной самооценки;
проявления творчества;
открытого сердца;
достоинства и личной силы.
Что такое аффирмация в эзотерике?
Аффирмации – это сознательно сформулированные положительные утверждения, действующие как энергетические ключи. В эзотерической практике считается, что слово — форма силы, которая может изменять внутреннее состояние, перестраивать мышление и даже влиять на события.
Особенно мощные аффирмации в моменты энергетического перехода — новолуния, затемнения и т.д. В такие дни пространство "слушает" нас внимательнее.
Аффирмации на новолуние — это не просьба, а четкое внутреннее намерение, произнесенное спокойно, уверенно и в настоящее время. Их не нужно "выпрашивать" - их нужно провозглашать, как если бы вы уже входили в новую реальность.
Как использовать аффирмации на новолуние?
Выберите 1–3 аффирмации, которые наиболее резонируют.
Повторяйте их вслух, шепотом или мысленно 7–21 раз после заката или ночью.
Можно записать их в дневник намерений или наклеить на зеркало.
Идеально – проговаривать перед свечой или в медитации.
Десять аффирмаций для новолуния в Леви:
Я обновляю себя и позволяю своей силе раскрываться легко.
Я вхожу в новый цикл с ясным сердцем и чистым намерением.
Мой внутренний свет ведет меня туда, где я должен быть.
Я достойна / достоин любви, внимания и уважения просто потому, что я являюсь.
Я больше не скрываю свою силу – я выбираю сиять.
Мое сердце открыто для вдохновения, радости и новых чувств.
Я свободна/свободен от прошлого и создаю себя заново.
Мой голос звучит уверенно – мир слышит меня.
Я доверяю себе и пути, который открывается передо мной.
Это новолуние — мой старт к новому, более мудрому и более глубокому «Я».
Новолуние в Леве — это не просто точка на лунном календаре. Это символический момент, когда старое сгорает, чтобы дать место новому. Аффирмации в этот день — как семена, которые вы сажаете в плодородную почву. Дайте ему силу, любовь и ясность – и вскоре вы увидите плоды.
Несмотря на творческий потенциал этого дня, не все позволено. Несвоевременные или импульсивные действия могут обернуться разочарованием или конфликтами. Лев любит громко и красиво, но новолуние нуждается в тишине, чувствительности и внутреннем фокусе.
Что запрещено делать во время новолуния в Леве:
Начинать что-то с гордыни или надменности
Любой проект, базирующийся на эго, испытывает трудности. Если вы хотите только похвалы, а не истинной реализации, результаты могут оказаться пустыми.
Соревноваться или вступать в конфликты по признанию
Лев хочет быть первым, но в этот день лучше избегать борьбы за внимание. Это приведет к оскорблениям, а не триумфу.
Унижать других или обесценивать чужой успех
Пренебрежение или сарказм в сторону чужих достижений может обернуться кармическим ударом. Молодой человек — это тонкая энергия, усиливающая магию слов и намерений.
Резко менять имидж или кардинально что-либо ломать
Новая стрижка, татуировка или громкое “я увольняюсь!” — не самый лучший вариант в день, когда видение еще нечеткое. Лучше – планировать, мечтать, визуализировать.
Инвестировать в большие расходы с целью произвести впечатление
Лев любит роскошь, но импульсивные покупки в этот день могут оказаться бесполезными или слишком дорогими по результатам.
Чувствительные темы новолуния во Льве
Признание и самопрезентация
Внутреннее достоинство и ценность
Сцена, творчество, игра
Отношения с детьми, родителями, публикой
Совет на период новолуния
Вместо того чтобы выступать публично или соревноваться, лучше переосмыслить свою уникальность и тихо сформулировать желания, которые действительно уходят от сердца.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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