Новолуние в Леве 24 июля 2025: что означает этот период с точки зрения астрологии, астрономии и эзотерики

Новолуние в Леве 24 июля 2025 года / © ТСН

Реклама

Новолуние — это всегда новое начало, но каждый из них имеет свой характер в зависимости от знака зодиака, в котором он происходит. 24 июля 2025 года мы встречаем новолуние в знаке Льва — ярком, гордом, огненном. Это не просто астрономическое явление, а мощная точка перезапуска, активирующая темы самоуважения, творчества, лидерства и внутреннего света. Чтобы лучше понять глубину этого момента, рассмотрим его с трех перспектив — астрономической, астрологической и эзотерической с точки зрения астрономии.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Новолуние — это фаза, когда Луна располагается между Землей и Солнцем, и ее освещенная сторона возвращена от нас. То есть мы видим неосвещенный диск или совсем не видим Луны на ночном небе. Астрономически это начало нового лунного цикла, продолжающегося около 29,5 дня.

Реклама

24 июля 2025 года новолуние состоится в 13:43 по киевскому времени, когда Солнце и Луна соединятся в знаке Льва — фиксированном огненном созвездии.

Новолуние в Леве 24 июля 2025 года: с точки зрения астрологии:

Новолуние в Леве символизирует начало нового этапа, связанного с самовыражением, уверенностью и творчеством. Это момент, когда стоит задуматься:

Кто я в своих глазах?

Что я хочу показать миру?

В чем моя уникальность?

Лев – знак Солнца, сердца, игры, детей, сцены, славы и внутреннего достоинства. Поэтому в этот период усиливаются потребность в признании, стремлении быть лидером, растет вдохновение. Новолуние в Леве способствует закладке новых намерений, связанных с творческим развитием, личной силой, романтикой и уверенностью в своих желаниях.

Особенно активизируются сферы:

Реклама

личной реализации;

выступлений, публичности;

любви, деторождение;

хобби и вдохновение;

лидерства и влияния.

Новолуние в Леве 24 июля 2025 года: с точки зрения эзотерики:

В эзотерической традиции новолуние — это момент внутреннего нуля: тьма, из которой рождается свет. Это идеальное время для формирования умысла, духовного очищения, активации новых программ на уровне подсознания.

Новолуние в Леве усиливает архетип Героя, выходящего на сцену. Это точка силы, где можно:

трансформировать стыд в достоинство;

восстановить связь с собственным сердцем;

обрести духовный источник уверенности, что не зависит от внешнего одобрения.

Энергетически этот день связан с элементом Огня – стихией действия, трансформации и блеска. Хорошо проводить ритуалы со свечами, аффирмации для самоуважения, практики открытия сердца.

Новолуние в Леве — это не просто астрономическое явление, а мост между внутренним и внешним светом. Научно это начало лунного цикла. Астрологически это шанс перезаписать сценарии личной силы. Эзотерически – это ворота, через которые можно войти в новое измерение самовосприятия.

Реклама

Следует воспользоваться этим периодом, чтобы вспомнить: вы уже достаточно зрелые, чтобы мир увидел вас настоящими.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Реклама