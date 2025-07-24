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Новолуние в Леве 24 июля 2025 года: особенности периода и что делать
Новолуние в Леве в знаке Льва 24 июля открывает простор для смелых решений, творческих проектов и глубокого самосознания.
24 июля 2025 года в 13:43 по киевскому времени состоится новолуние в знаке Льва — огненном, ярком и самовыражительном. Это прекрасный период для начала дел, которые нуждаются в уверенности, лидерстве и творчестве. Лев — знак сердца, сцены и игры, поэтому молодой человек в этом знаке подталкивает к тому, чтобы выйти из тени, заявить о себе миру и вспомнить, в чем ваша внутренняя сила.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Особенности этого новолуния
Солнце и Луна во Льве – акцент на самоидентичности, достоинстве, личной силе;
Время самовыражения – благоприятно публиковать новые проекты, выступать перед людьми, просить повышения или подчеркивать свою индивидуальность;
Эмоциональная открытость – желание быть увиденным и услышанным может усилиться;
Содействие творчеству – это отличный момент для старта арт-проектов, романтических инициатив или замыслов, требующих вдохновения.
Что следует делать во время новолуния в Леве
Начать проекты, связанные с креативностью, публичностью, искусством или предпринимательством.
Ставить четкие намерения – что вы хотите создать, в чем проявить себя, как выглядеть ярче.
Восстанавливать уверенность в себе – работать с самоценностью, харизмой, телесностью.
Проводить ритуалы на силу и славу – свечные практики, аффирмации на солнце, визуализация сцены успеха.
Планировать радостные события – свидания, праздники, выступления, фотосессии.
Чего следует избегать
Зависти, драматизма, гордыни.
Умаление чужого успеха или борьбы за признание.
Импульсивные затраты для "понтов".
Аффирмации новолуния в Леве
«Я — свет, и я заслуживаю сиять»
«Мое творчество рождается из моего сердца»
«Я чувствую себя уверенно, когда остаюсь собой»
Молодой человек в Леве — это звездный шанс превратить вдохновение в действия. Он учит нас не стесняться себя, показывать свое лицо миру и действовать из сердца. Если вы давно мечтали заявить о себе, сейчас самое время.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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