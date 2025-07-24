Новолуние в Леве 24 июля 2025 года: особенности периода и что делать

Новолуние в Леве / © ТСН

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24 июля 2025 года в 13:43 по киевскому времени состоится новолуние в знаке Льва — огненном, ярком и самовыражительном. Это прекрасный период для начала дел, которые нуждаются в уверенности, лидерстве и творчестве. Лев — знак сердца, сцены и игры, поэтому молодой человек в этом знаке подталкивает к тому, чтобы выйти из тени, заявить о себе миру и вспомнить, в чем ваша внутренняя сила.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Особенности этого новолуния

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Солнце и Луна во Льве – акцент на самоидентичности, достоинстве, личной силе;

Время самовыражения – благоприятно публиковать новые проекты, выступать перед людьми, просить повышения или подчеркивать свою индивидуальность;

Эмоциональная открытость – желание быть увиденным и услышанным может усилиться;

Содействие творчеству – это отличный момент для старта арт-проектов, романтических инициатив или замыслов, требующих вдохновения.

Что следует делать во время новолуния в Леве

Начать проекты , связанные с креативностью, публичностью, искусством или предпринимательством.

Ставить четкие намерения – что вы хотите создать, в чем проявить себя, как выглядеть ярче.

Восстанавливать уверенность в себе – работать с самоценностью, харизмой, телесностью.

Проводить ритуалы на силу и славу – свечные практики, аффирмации на солнце, визуализация сцены успеха.

Планировать радостные события – свидания, праздники, выступления, фотосессии.

Чего следует избегать

Зависти, драматизма, гордыни.

Умаление чужого успеха или борьбы за признание.

Импульсивные затраты для "понтов".

Аффирмации новолуния в Леве

«Я — свет, и я заслуживаю сиять»

«Мое творчество рождается из моего сердца»

«Я чувствую себя уверенно, когда остаюсь собой»

Молодой человек в Леве — это звездный шанс превратить вдохновение в действия. Он учит нас не стесняться себя, показывать свое лицо миру и действовать из сердца. Если вы давно мечтали заявить о себе, сейчас самое время.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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