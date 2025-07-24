Новолуние в Леве 24 июля 2025: нюансы периода и что запрещено делать

Новолуние в Леве 24 июля 2025 года / © ТСН

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24 июля 2025 года нас ждет новолуние в знаке Льва — огненном, гордом и драматическом. Это слияние Солнца и Луны в фиксированном знаке, что усиливает желание быть замеченным, признанным и важным. В то же время новолуние — это время начала нового цикла, когда мы еще не видим полной картины, а энергия обновляется на тонком уровне.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Несмотря на творческий потенциал этого дня, не все позволено. Несвоевременные или импульсивные действия могут обернуться разочарованием или конфликтами. Лев любит громко и красиво, но новолуние нуждается в тишине, чувствительности и внутреннем фокусе.

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Что запрещено делать во время новолуния в Леве:

Начинать что-то с гордыни или надменности

Любой проект, базирующийся на эго, испытывает трудности. Если вы хотите только похвалы, а не истинной реализации, результаты могут оказаться пустыми.

Соревноваться или вступать в конфликты по признанию

Лев хочет быть первым, но в этот день лучше избегать борьбы за внимание. Это приведет к оскорблениям, а не триумфу.

Унижать других или обесценивать чужой успех

Пренебрежение или сарказм в сторону чужих достижений может обернуться кармическим ударом. Молодой человек — это тонкая энергия, усиливающая магию слов и намерений.

Резко менять имидж или кардинально что-либо ломать

Новая стрижка, татуировка или громкое “я увольняюсь!” — не самый лучший вариант в день, когда видение еще нечеткое. Лучше – планировать, мечтать, визуализировать.

Инвестировать в большие расходы с целью произвести впечатление

Лев любит роскошь, но импульсивные покупки в этот день могут оказаться бесполезными или слишком дорогими по результатам.

Чувствительные темы новолуния во Льве

Признание и самопрезентация

Внутреннее достоинство и ценность

Сцена, творчество, игра

Отношения с детьми, родителями, публикой

Совет на период новолуния

Вместо того чтобы выступать публично или соревноваться, лучше переосмыслить свою уникальность и тихо сформулировать желания, действительно идущие от сердца. Этот день больше о подготовке к сиянию, а не самому моменту триумфа.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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