Новолуние в Леве 24 июля 2025: популярные приметы и предрассудки

Новолуние в Леве 24 июля 2025 года / © ТСН.ua

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Новолуние — это всегда момент начала нового. Но когда он происходит в знаке Льва, это начало становится еще и символически "королевским" - связанным с честью, славой, сердцем и сценой. В украинской традиции, так же как и в современной эзотерике, новолуние считался особенно чувствительным периодом, когда слова и намерения обладают магической силой, а неудачные действия — долгие последствия.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Ниже – подборка самых популярных примет и предрассудков, связанных с этим днем.

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Популярные приметы новолуния в Леве

Что задумаешь в день новолуния — то и будет расти

Поэтому считается важным думать только о хорошем, избегать ссор и плохих слов.

Если в этот день мечтаешь о славе – нужно сказать это вслух

Новолуние в Леве связан с самовыражением, поэтому активное провозглашение желаний усиливает их эффект.

Тихое начало – громкий результат

Этот день лучше провести спокойно, но с четким внутренним фокусом на цели. Все, что закладывается сегодня, постепенно прорастает.

Чтобы быть любимцем удачи - подстригите кончики волос

Это одна из самых распространенных примет: обновление внешнего вида на новолуние в Леви способствует улучшению имиджа, уверенности и привлекательности.

Чего нельзя делать в новолуние (согласно предрассудкам)

Давать деньги взаймы – чтобы не бегать за ними весь месяц.

Ссориться или выяснять отношения – ссора может затянуться на долгое время.

Вспоминать образы — это записывается в новый цикл.

Совершать важные операции или рискованные вмешательства.

Выбрасывать в мусор вещи, связанные с сердцем (подарки от любимых, общие фото).

Считается, что как встретишь новолуние, так и пройдет весь месяц. Поэтому важно в этот день быть внимательным к себе, беречь сердце в прямом и символическом смысле.

Новолуние в Леве — это не только время новых начинаний, но и магическая точка, когда даже самые простые действия могут иметь глубокий смысл. Если использовать этот момент правильно – с ясным сердцем, чистым намерением и уважением к себе – вы зададите цикл, полный уверенности и вдохновения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

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Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.