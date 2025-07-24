Новолуние в Леве 24 июля 2025: три глубокие медитации для перезагрузки себя

Новолуние в Леве 24 июля 2025 / © ТСН

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24 июля 2025 года новолуние в знаке Льва открывает новый цикл для тех, кто готов вернуть себе уверенность, вдохновение и право сиять. Лев — знак сердца, Солнца, творчества и лидерства. Это огненная энергия самоуважения, требующая не шума, а внутреннего убеждения в собственной ценности. Именно поэтому в этот день особенно сильными будут медитации, направленные на перезагрузку внутреннего «Я».

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

1. Медитация «Пробуждение внутреннего света»

Цель: почувствовать себя источником света, силы и вдохновения.

Для тех, кто в последнее время чувствовал потерю энергии, мотивации или веры в себя.

Как проводить:

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Сядьте удобно, закройте глаза.

Представьте, что в центре грудной клетки загорается мягкий золотой огонек.

С каждым вдохом он разрастается, наполняет сердце, живот, хребет, голову.

Проговаривайте мысленно: «Мой свет всегда со мной. Я светлю изнутри».

🕯 Эта медитация помогает вспомнить свою сущность и укрепить энергетический центр.

2. Медитация «Я выхожу на сцену своей жизни»

Цель: Преодолеть страх быть видимым, активизировать харизму и лидерство.

Для кого: Для тех, кто опасается заявить о себе, выступать, просить о важном.

Как проводить:

Представьте, что вы стоите за кулисами большой сцены.

Услышьте, как сердце бьется, и позвольте себе шагнуть вперед.

Представьте, как свет прожектора охватывает вас, а Вселенная аплодирует.

Скажите себе: «Я имею право быть видимым. Я ценен (а) и достоин (а) внимания».

Этот образ запускает глубинное обновление самооценки.

3. Медитация «Сердце без страха»

Цель: Очистить эмоциональное пространство от стыда, гнева или боли, открыть путь любви.

Для кого: Для тех, кто хочет ощутить больше тепла, доверия и гармонии в отношениях.

Как проводить:

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Положите руки на сердце, сделайте 3 глубоких вдоха.

Представьте, что с каждым выдохом сердце освобождается от эмоционального тумана.

Наполняйте его золотым светом.

Проговаривайте: «Я позволяю себе чувствовать. Мое сердце открыто, но защищено».

Эта практика мягко исцеляет и пробуждает искреннюю любовь к себе и миру.

Эти медитации не требуют много времени — важна ваша искренность и готовность слушать себя. Молодой человек в Леве — это приглашение быть собой без масок и страхов. И все начинается с тишины и доверия к собственному сердцу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

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