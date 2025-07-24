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- Астрология
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Новолуние в Леве 24 июля 2025: три глубокие медитации для перезагрузки себя
Новолуние в Леве — это шанс начать с чистого листа, активизировать внутренний свет и вспомнить, кем вы на самом деле.
24 июля 2025 года новолуние в знаке Льва открывает новый цикл для тех, кто готов вернуть себе уверенность, вдохновение и право сиять. Лев — знак сердца, Солнца, творчества и лидерства. Это огненная энергия самоуважения, требующая не шума, а внутреннего убеждения в собственной ценности. Именно поэтому в этот день особенно сильными будут медитации, направленные на перезагрузку внутреннего «Я».
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
1. Медитация «Пробуждение внутреннего света»
Цель: почувствовать себя источником света, силы и вдохновения.
Для тех, кто в последнее время чувствовал потерю энергии, мотивации или веры в себя.
Как проводить:
Сядьте удобно, закройте глаза.
Представьте, что в центре грудной клетки загорается мягкий золотой огонек.
С каждым вдохом он разрастается, наполняет сердце, живот, хребет, голову.
Проговаривайте мысленно: «Мой свет всегда со мной. Я светлю изнутри».
🕯 Эта медитация помогает вспомнить свою сущность и укрепить энергетический центр.
2. Медитация «Я выхожу на сцену своей жизни»
Цель: Преодолеть страх быть видимым, активизировать харизму и лидерство.
Для кого: Для тех, кто опасается заявить о себе, выступать, просить о важном.
Как проводить:
Представьте, что вы стоите за кулисами большой сцены.
Услышьте, как сердце бьется, и позвольте себе шагнуть вперед.
Представьте, как свет прожектора охватывает вас, а Вселенная аплодирует.
Скажите себе: «Я имею право быть видимым. Я ценен (а) и достоин (а) внимания».
Этот образ запускает глубинное обновление самооценки.
3. Медитация «Сердце без страха»
Цель: Очистить эмоциональное пространство от стыда, гнева или боли, открыть путь любви.
Для кого: Для тех, кто хочет ощутить больше тепла, доверия и гармонии в отношениях.
Как проводить:
Положите руки на сердце, сделайте 3 глубоких вдоха.
Представьте, что с каждым выдохом сердце освобождается от эмоционального тумана.
Наполняйте его золотым светом.
Проговаривайте: «Я позволяю себе чувствовать. Мое сердце открыто, но защищено».
Эта практика мягко исцеляет и пробуждает искреннюю любовь к себе и миру.
Эти медитации не требуют много времени — важна ваша искренность и готовность слушать себя. Молодой человек в Леве — это приглашение быть собой без масок и страхов. И все начинается с тишины и доверия к собственному сердцу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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