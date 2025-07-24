Новолуние в Леве 24 июля 2025: три ритуалы для обновления и уверенности

Новолуние в Леве 24 июля 2025 года / © ТСН

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24 июля 2025 года на небе рождается новый лунный цикл в знаке Льва – энергичного, искреннего, харизматичного. Это благоприятный момент, чтобы вернуть себе уверенность, разжечь огонь в сердце и восстановить веру в себя.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Собрали для вас три ритуала, которые помогут пройти этот молодой человек с пользой.

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Ритуал 1. Свеча уверенности

Что нужно: золотая или оранжевая свеча, зеркало, бумага, ручка.

Как проводить:

Зажгите свечу перед зеркалом. Посмотрите себе в глаза и скажите вслух три вещи, которыми вы гордитесь в себе. Затем запишите одно новое утверждение, которое вы хотите стать вашей правдой (например, «Я смело говорю о своих идеях»). Повторите его 7 раз, глядя в зеркало. Сохраните бумагу до следующего новолуния.

Этот ритуал пробуждает внутреннюю силу и активирует архетип Льва – достойного и уверенного.

Ритуал 2. Очистка от стыда

Что нужно: миска с водой, несколько лепестков календулы или ромашки, соль.

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Как проводить:

Вечером добавьте к воде немного соли и цветков. Окуните руки в воду и мысленно скажите все, что мешает вам чувствовать себя свободно: «Я освобождаюсь от страха, что меня осудят», «Я прощаю себя за свои неудачи». Смойте воду. Вылейте остатки под дерево или в землю.

Такой ритуал мягко очищает от самокритики, открывая путь к новой версии самого себя.

Ритуал 3. Намерение для сцены жизни

Что нужно: лист, ручка, чуть-чуть блеска (блестки, золотая краска, сухие блестящие цветы).

Как проводить:

Напишите на листе: «Я появляюсь на сцене жизни как…» и допишите, какой вы хотите быть: «смелое», «творческое», «уверенное» и т.д. Украсьте лист блеском или цветом, который ассоциируется с Львом. Положите его на видное место до полнолуния.

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Этот энергетический плакат вашей новой идентичности может стать талисманом для самопроявления.

Это новолуние прекрасный случай переосмыслить, как вы хотите проявлять себя в мире. Не бойтесь блистать, но помните: настоящая уверенность рождается изнутри, а не из аплодисментов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

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