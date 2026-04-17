Новолуние в Овне 17 апреля 2026 года: что можно и категорически нельзя делать в этот день

Новолуние в Овне – это момент запуска новых процессов. Энергия дня резкая, активная, даже агрессивная, потому она либо дает прорыв, либо провоцирует ошибки. Все зависит от того, как вы его используете.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ

Начинать новые дела

Это один из лучших дней для старта: новый проект, работа, идея или даже изменение образа жизни. Главное – действовать, а не откладывать.

Ставить намерения и цели

Новолуние — идеальный момент для формирования запросов во Вселенную. Четко пропишите, чего вы хотите добиться в ближайшее время.

Делать первый шаг

Даже небольшое действие сегодня запускает процесс. Овен любит смелость, потому важно не бояться начать.

Заниматься физической активностью

Энергии много – ее нужно куда-то направить. Спорт, прогулки, активные действия помогут избежать внутреннего напряжения.

Отстаивать свои границы

Этот день дает силу сказать "нет" и заявить о себе. Если давно откладывали разговор, сейчас время.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Принимать импульсивные решения

Овен толкает действовать быстро, но без анализа. Большие финансовые или жизненные решения лучше чуть-чуть отложить или хотя бы проверить дважды.

Конфликтовать

Энергия дня может легко перерасти в агрессию. Ссоры сегодня возникают мгновенно и могут иметь длительные последствия.

Начинать что-то "на эмоциях"

Если решение базируется на злобе, оскорблении или желании доказать что-то — лучше подождать.

Перегружать себя

Есть риск взять на себя слишком многое из-за прилива энергии. Важно не выгореть уже на старте.

Игнорировать сигналы тела

Головная боль, напряжение, усталость – это признаки перегрузки. Новолуние в Овне часто дает перенапряжение нервной системы.

Важно

Это новолуние — о смелости, но не о хаосе.

Лучшая стратегия: действовать, но осознанно .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.