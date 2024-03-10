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Новолуние в Рыбах 10 марта 2024 года: три сильных эзотерических ритуалов

Новолуние в Рыбах 10 марта 2024 года: три сильных эзотерических ритуалов

Во время новолуния можно выполнять разнообразные ритуалы / Фото: ТСН.ua

Новолуние — это хорошее время для проведения разнообразных ритуалов.

Эзотерические ритуалы могут быть разнообразными, и выбор конкретного ритуала часто зависит от ваших личных убеждений, целей и т.д. Вот три сильных эзотерических ритуала, которые могут вам понравиться во время новолуния.

  1. Ритуал "Защита от отрицательной энергии":

    • Цель: Очистка от негативных воздействий и защита от нежелательной энергии.
    • Что вам понадобится:
      • Белая свеча.
      • Свежий элемент (травы, цветы или листья).
      • Кристалл или амулет для защиты (например, черный турмалин или агат).
    • Ход ритуала:
      1. Разместите все составляющие перед собой.
      2. Зажгите белую свечу, представляя свет как символ чистоты и защиты.
      3. Удерживайте в руке кристалл или амулет и сконцентрируйтесь на своем намерении защиты.
      4. Пройдитесь вокруг себя водкой или элементом (проходите через дым трав или листьев), представляя, как отрицательная энергия отступает.
      5. Поблагодарите за защиту и погасите свечу.

  2. Ритуал "Привлечение удачи и процветания":

    • Цель: Привлечение положительной энергии и повышение уровня удачи и процветания.
    • Что вам понадобится:
      • Зеленая или желтая свеча.
      • Монеты или большие суммы денег.
      • Эфирные масла (например, лайм, иланг-иланг или апельсин).
    • Ход ритуала:
      1. Разместите свечу на деньгах и зажгите ее.
      2. Размозжите пару капель эфирного масла на деньги и свечу.
      3. Представьте себе, как удача и преуспевание наполняют ваш жизненный путь.
      4. Прикоснитесь к деньгам и свечам, чувствуя положительные энергии, исходящие из них.
      5. Поблагодарите за удачу и процветание и оставьте свечу гореть, пока она не погаснет.

  3. Ритуал "Повышение энергии и интуиции":

    • Цель: Укрепление энергии и развитие интуиции.
    • Что вам понадобится:
      • Лавандовое эфирное масло.
      • Фиолетовая свеча.
      • Кристалл аметист.
    • Ход ритуала:
      1. Расположите фиолетовую свечу перед собой.
      2. Расположите кристалл аметиста рядом со свечой.
      3. Размозжите пару капель эфирного масла лаванды на аметисте и свече.
      4. Зажгите свечу, представляя, как фиолетовый свет наполняет пространство с вами в центре.
      5. Удерживайте кристалл аметиста в руке и сосредоточьте внимание на внутренней энергии и интуиции.
      6. Поблагодарите за повышенную энергию и развитие интуиции и оставьте свечу гореть, пока она не погаснет.

Убедитесь, что ваши намерения чисты и положительны, и используйте эти ритуалы ответственно и с уважением к своим убеждениям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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