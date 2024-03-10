Новолуние в Рыбах 10 марта 2024 года: три сильных эзотерических ритуалов

Новолуние — это хорошее время для проведения разнообразных ритуалов.
Эзотерические ритуалы могут быть разнообразными, и выбор конкретного ритуала часто зависит от ваших личных убеждений, целей и т.д. Вот три сильных эзотерических ритуала, которые могут вам понравиться во время новолуния.
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Ритуал "Защита от отрицательной энергии":
- Цель: Очистка от негативных воздействий и защита от нежелательной энергии.
- Что вам понадобится:
- Белая свеча.
- Свежий элемент (травы, цветы или листья).
- Кристалл или амулет для защиты (например, черный турмалин или агат).
- Ход ритуала:
- Разместите все составляющие перед собой.
- Зажгите белую свечу, представляя свет как символ чистоты и защиты.
- Удерживайте в руке кристалл или амулет и сконцентрируйтесь на своем намерении защиты.
- Пройдитесь вокруг себя водкой или элементом (проходите через дым трав или листьев), представляя, как отрицательная энергия отступает.
- Поблагодарите за защиту и погасите свечу.
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Ритуал "Привлечение удачи и процветания":
- Цель: Привлечение положительной энергии и повышение уровня удачи и процветания.
- Что вам понадобится:
- Зеленая или желтая свеча.
- Монеты или большие суммы денег.
- Эфирные масла (например, лайм, иланг-иланг или апельсин).
- Ход ритуала:
- Разместите свечу на деньгах и зажгите ее.
- Размозжите пару капель эфирного масла на деньги и свечу.
- Представьте себе, как удача и преуспевание наполняют ваш жизненный путь.
- Прикоснитесь к деньгам и свечам, чувствуя положительные энергии, исходящие из них.
- Поблагодарите за удачу и процветание и оставьте свечу гореть, пока она не погаснет.
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Ритуал "Повышение энергии и интуиции":
- Цель: Укрепление энергии и развитие интуиции.
- Что вам понадобится:
- Лавандовое эфирное масло.
- Фиолетовая свеча.
- Кристалл аметист.
- Ход ритуала:
- Расположите фиолетовую свечу перед собой.
- Расположите кристалл аметиста рядом со свечой.
- Размозжите пару капель эфирного масла лаванды на аметисте и свече.
- Зажгите свечу, представляя, как фиолетовый свет наполняет пространство с вами в центре.
- Удерживайте кристалл аметиста в руке и сосредоточьте внимание на внутренней энергии и интуиции.
- Поблагодарите за повышенную энергию и развитие интуиции и оставьте свечу гореть, пока она не погаснет.
Убедитесь, что ваши намерения чисты и положительны, и используйте эти ритуалы ответственно и с уважением к своим убеждениям.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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