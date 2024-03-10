Новолуние в Рыбах 10 марта 2024 года: три сильных эзотерических ритуалов

Эзотерические ритуалы могут быть разнообразными, и выбор конкретного ритуала часто зависит от ваших личных убеждений, целей и т.д. Вот три сильных эзотерических ритуала, которые могут вам понравиться во время новолуния.

Ритуал "Защита от отрицательной энергии": Цель: Очистка от негативных воздействий и защита от нежелательной энергии.

Очистка от негативных воздействий и защита от нежелательной энергии. Что вам понадобится: Белая свеча. Свежий элемент (травы, цветы или листья). Кристалл или амулет для защиты (например, черный турмалин или агат).

Ход ритуала: Разместите все составляющие перед собой. Зажгите белую свечу, представляя свет как символ чистоты и защиты. Удерживайте в руке кристалл или амулет и сконцентрируйтесь на своем намерении защиты. Пройдитесь вокруг себя водкой или элементом (проходите через дым трав или листьев), представляя, как отрицательная энергия отступает. Поблагодарите за защиту и погасите свечу.

Ритуал "Привлечение удачи и процветания": Цель: Привлечение положительной энергии и повышение уровня удачи и процветания.

Привлечение положительной энергии и повышение уровня удачи и процветания. Что вам понадобится: Зеленая или желтая свеча. Монеты или большие суммы денег. Эфирные масла (например, лайм, иланг-иланг или апельсин).

Ход ритуала: Разместите свечу на деньгах и зажгите ее. Размозжите пару капель эфирного масла на деньги и свечу. Представьте себе, как удача и преуспевание наполняют ваш жизненный путь. Прикоснитесь к деньгам и свечам, чувствуя положительные энергии, исходящие из них. Поблагодарите за удачу и процветание и оставьте свечу гореть, пока она не погаснет.

Ритуал "Повышение энергии и интуиции": Цель: Укрепление энергии и развитие интуиции.

Укрепление энергии и развитие интуиции. Что вам понадобится: Лавандовое эфирное масло. Фиолетовая свеча. Кристалл аметист.

Ход ритуала: Расположите фиолетовую свечу перед собой. Расположите кристалл аметиста рядом со свечой. Размозжите пару капель эфирного масла лаванды на аметисте и свече. Зажгите свечу, представляя, как фиолетовый свет наполняет пространство с вами в центре. Удерживайте кристалл аметиста в руке и сосредоточьте внимание на внутренней энергии и интуиции. Поблагодарите за повышенную энергию и развитие интуиции и оставьте свечу гореть, пока она не погаснет.



Убедитесь, что ваши намерения чисты и положительны, и используйте эти ритуалы ответственно и с уважением к своим убеждениям.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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