Новолуние в Рыбах 19 марта 2026 года: что можно и категорически нельзя делать в этот день

19 марта наступает новолуние в Рыбах — энергетически тонкий период, который может либо запустить новый жизненный цикл, либо затащить в хаос и усталость. В этот день важно понимать: что усилит вас, а что наоборот, заберет силы.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В НОВОЛУНИЕ 19 МАРТА

1. Формировать намерения (но не хаотично)

Новолуние — это точка старта. Особенно в Рыбах здесь работают не списки целей, а ощущения.

Хорошо спросить себя:

– чего я хочу на самом деле?

- что дает мне ресурс?

2. Отпускать эмоциональный "балласт"

Рыбы – об очищении.

Это идеальный день, чтобы:

отпустить оскорбления

завершить изнурительное общение

перестать держаться за прошлое

3. Прислушаться к интуиции

В этот день логика может "глючить", зато интуиция - максимально точная.

Сны, случайные мысли, знаки – все имеет значение.

4. Делать паузу и восстанавливаться

Это не день для перегрузки.

Лучшее:

тишина

вода (душ, ванна, прогулка у водоема)

минимум новостей и шума

5. Заниматься творчеством или духовными практиками

Рисование, музыка, медитация, Таро, дневник – все это сейчас работает сильнее обычного.

ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

1. Принимать резкие жизненные решения

Молодой человек в Рыбах дает туман.

Решения, принятые на эмоциях, могут оказаться иллюзией.

Особо не стоит:

увольняться

разрывать отношения "сгоряча"

вкладывать большие деньги

2. Перегружать себя работой

Даже если нужно, организм может просто отказаться работать.

Это день пониженного ресурса.

3. Верить всему, что слышите

Рыбы – знак иллюзий.

Возможны:

обманы

самообманы

неправильная трактовка ситуаций

Лучше проверять информацию и не делать выводы сразу.

4. Втягиваться в конфликты

Эмоции в этот день нестабильны.

Любой спор может быстро выйти из под контроля и оставить длинный осадок.

5. Игнорировать свое самочувствие

Уязвимость растет – как эмоциональная, так и физическая.

Если хочется спать, молчать или побыть наедине – это не слабость, а потребность.

Новолуние в Рыбах 19 марта — это не о действиях, а о настройках. Если вы позволите себе замедлиться и честно услышать себя, этот день может стать точкой очень правильного старта. Если же игнорировать внутреннее состояние – легко потерять энергию и запутаться еще больше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.