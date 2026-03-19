- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 188
- Время на прочтение
- 2 мин
Новолуние в Рыбах 19 марта 2026 года: что можно и категорически нельзя делать в этот день
Это новолуние может стать как точкой исцеления и нового начала, так и моментом потери ориентиров – все зависит от того, сможете ли вы остановиться и услышать себя.
19 марта наступает новолуние в Рыбах — энергетически тонкий период, который может либо запустить новый жизненный цикл, либо затащить в хаос и усталость. В этот день важно понимать: что усилит вас, а что наоборот, заберет силы.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В НОВОЛУНИЕ 19 МАРТА
1. Формировать намерения (но не хаотично)
Новолуние — это точка старта. Особенно в Рыбах здесь работают не списки целей, а ощущения.
Хорошо спросить себя:
– чего я хочу на самом деле?
- что дает мне ресурс?
2. Отпускать эмоциональный "балласт"
Рыбы – об очищении.
Это идеальный день, чтобы:
отпустить оскорбления
завершить изнурительное общение
перестать держаться за прошлое
3. Прислушаться к интуиции
В этот день логика может "глючить", зато интуиция - максимально точная.
Сны, случайные мысли, знаки – все имеет значение.
4. Делать паузу и восстанавливаться
Это не день для перегрузки.
Лучшее:
тишина
вода (душ, ванна, прогулка у водоема)
минимум новостей и шума
5. Заниматься творчеством или духовными практиками
Рисование, музыка, медитация, Таро, дневник – все это сейчас работает сильнее обычного.
ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
1. Принимать резкие жизненные решения
Молодой человек в Рыбах дает туман.
Решения, принятые на эмоциях, могут оказаться иллюзией.
Особо не стоит:
увольняться
разрывать отношения "сгоряча"
вкладывать большие деньги
2. Перегружать себя работой
Даже если нужно, организм может просто отказаться работать.
Это день пониженного ресурса.
3. Верить всему, что слышите
Рыбы – знак иллюзий.
Возможны:
обманы
самообманы
неправильная трактовка ситуаций
Лучше проверять информацию и не делать выводы сразу.
4. Втягиваться в конфликты
Эмоции в этот день нестабильны.
Любой спор может быстро выйти из под контроля и оставить длинный осадок.
5. Игнорировать свое самочувствие
Уязвимость растет – как эмоциональная, так и физическая.
Если хочется спать, молчать или побыть наедине – это не слабость, а потребность.
Новолуние в Рыбах 19 марта — это не о действиях, а о настройках. Если вы позволите себе замедлиться и честно услышать себя, этот день может стать точкой очень правильного старта. Если же игнорировать внутреннее состояние – легко потерять энергию и запутаться еще больше.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.