Новолуние в Рыбах 2 марта 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено 

Новолуние в Рыбах 2 марта 2022 года в 19:35 по Киеву станет причиной важнейших событий года.
Люди издавна считали, что Луна влияет на человека. Еще наши предки отмечали, насколько меняется их поведение и настроение, когда на небе появляется новая луна. В этом материале расскажем, как изменить свою жизнь к лучшему, обратившись за помощью к вселенной.
Новолуние Луны: что это
Новолуние – одна из самых удивительных фаз луны. Это время роста, изменения, начала чего-то нового. В этот период человек чувствует внезапный прилив сил, он способен работать намного активнее и продуктивнее, чем обычно.
Особенное новолуние в Рыбах 2 марта 2022 года: детали
Новолуние в Рыбах 2 марта 2022 года в 19:35 по Киеву станет причиной важнейших событий года. Эзотерики и астрологи считают, что буквально сразу же после новолуния начнется этап возрождения всего мира, но уже в новом качестве. Большой кризис неизбежен, но его результат – это изменение мирового порядка.
Новолуние в Рыбах 2 марта 2022: что категорически запрещено
- Одалживать деньги.
- Проводить медицинские операции.
- Ссориться, конфликтовать.
- Есть острую, жирную пищу.
Новолуние в Рыбах 2 марта 2022: что обязательно нужно сделать
- Правильно и четко сформировать свое намерение/желание, понять, чего же мы все-таки хотим на самом деле. Давайте попробуем сделать это не только для себя лично, но и для всей страны.
- Обратитесь вселенной с просьбой о мире и сохранении жизней, с просьбой о любви и милости. Вложите душу в ваше обращение к вселенной. То, что происходит, зависит и от всех нас.
- Вы можете прочитать молитву, если вы верующий. Можете просто поговорить с небом и попросить его о помощи, попросить вернуть мир.
- В ночь на 4 марта задайте вопрос, который вас интересует, перед сном своему подсознанию. И вы обязательно получите обратную связь в виде знаков вселенной. Это сработает у тех, у кого есть навыки в медитации, созерцании, работе с подсознанием и у тех, кто является искренним последователем любой религии.
- Занимайтесь ретритами и духовными практика. Сейчас этим трудно заниматься, но таким образом можно сбалансировать своё внутреннее состояние. Это поможет преодолеть панику и оставаться максимально эффективными в борьбе.
- Наведите порядок в доме и сделайте уборку.
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