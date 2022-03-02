Категория
Астрология
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Новолуние в Рыбах 2 марта 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено 

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Новолуние в Рыбах 2 марта 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено 

ТСН.ua

Новолуние в Рыбах 2 марта 2022 года в 19:35 по Киеву станет причиной важнейших событий года.

Люди издавна считали, что Луна влияет на человека. Еще наши предки отмечали, насколько меняется их поведение и настроение, когда на небе появляется новая луна. В этом материале расскажем, как изменить свою жизнь к лучшему, обратившись за помощью к вселенной.

Новолуние Луны: что это 

Новолуние – одна из самых удивительных фаз луны. Это время роста, изменения, начала чего-то нового. В этот период человек чувствует внезапный прилив сил, он способен работать намного активнее и продуктивнее, чем обычно. 

Особенное новолуние в Рыбах 2 марта 2022 года: детали

Новолуние в Рыбах 2 марта 2022 года в 19:35 по Киеву станет причиной важнейших событий года. Эзотерики и астрологи считают, что буквально сразу же после новолуния начнется этап возрождения всего мира, но уже в новом качестве. Большой кризис неизбежен, но его результат – это изменение мирового порядка. 

Новолуние в Рыбах 2 марта 2022: что категорически запрещено

  • Одалживать деньги.
  • Проводить медицинские операции.
  • Ссориться, конфликтовать.
  • Есть острую, жирную пищу.

Новолуние в Рыбах 2 марта 2022: что обязательно нужно сделать

  • Правильно и четко сформировать свое намерение/желание, понять, чего же мы все-таки хотим на самом деле. Давайте попробуем сделать это не только для себя лично, но и для всей страны.
  • Обратитесь вселенной с просьбой о мире и сохранении жизней, с просьбой о любви и милости. Вложите душу в ваше обращение к вселенной. То, что происходит, зависит и от всех нас. 
  • Вы можете  прочитать молитву, если вы верующий. Можете просто поговорить с небом и попросить его о помощи, попросить вернуть мир. 
  • В ночь на 4 марта задайте вопрос, который вас интересует, перед сном своему подсознанию. И вы обязательно получите обратную связь в виде знаков вселенной. Это сработает у тех, у кого есть навыки в медитации, созерцании, работе с подсознанием и у тех, кто является искренним последователем любой религии. 
  • Занимайтесь ретритами и духовными практика. Сейчас этим трудно заниматься, но таким образом можно сбалансировать своё внутреннее состояние. Это поможет преодолеть панику и оставаться максимально эффективными в борьбе. 
  • Наведите порядок в доме и сделайте уборку. 

Читайте также:

Меркурий завершает свое ретроградное движение – Астрологический прогноз

Меркурий завершает свое ретроградное движение – Астрологический прогноз

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация