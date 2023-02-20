Новолуние в Рыбах 20 февраля 2023 года: приметы и суеверия

Новолуние — фаза луны, когда солнце, луна и Земля находятся примерно на одной прямой.
Длится это примерно сутки. Потом идет фаза восходящей Луны. Считается, что новолуние, особенно в Рыбах, оказывает влияние на человека. Особенно чувствительные к изменению положения небесных светил могут почувствовать резкие изменения настроения, стресс и даже депрессию.
Новолуние в Рыбах 20 февраля 2023 года: приметы
- Если к незамужней девушке на балкон влетела птица, то она может ожидать скорого предложения руки и сердца.
- Не стоит отмечать годовщину свадьбы в новолуние, эзотерики считают, что семья может разрушиться.
- Если в новолуние приснилось, что вам вырвали зуб - это к разлуке с любимым человеком.
- Рассыпать в новолуние соль – поссориться.
Новолуние в Рыбах 20 февраля 2023 года: суеверия
- В новолуние нужно передавать деньги правой рукой, а брать левой.
- Нужно держать под скатертью стола несколько монет или купюр.
- Также в новолуние нужно стол содержать в чистоте.
- Купюры в кошельке раскладывать по росту.
- Дополнительно нужно содержать в чистоте окна в доме.
- Найти в новолуние монету — к благосостоянию.
- Если молодую луну в первый раз вы заметили в правой стороне, месяц будет удачным, слева — будьте осторожны, вас ожидают проблемы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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