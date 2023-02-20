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Новолуние в Рыбах 20 февраля 2023 года: приметы и суеверия

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
143
Время на прочтение
2 мин
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Новолуние в Рыбах 20 февраля 2023 года: приметы и суеверия

Фото: ТСН.ua

Новолуние — фаза луны, когда солнце, луна и Земля находятся примерно на одной прямой.

Длится это примерно сутки. Потом идет фаза восходящей Луны. Считается, что новолуние, особенно в Рыбах, оказывает влияние на человека. Особенно чувствительные к изменению положения небесных светил могут почувствовать резкие изменения настроения, стресс и даже депрессию. 

Новолуние в Рыбах 20 февраля 2023 года: приметы

  • Если к незамужней девушке на балкон влетела птица, то она может ожидать скорого предложения руки и сердца. 
  • Не стоит отмечать годовщину свадьбы в новолуние, эзотерики считают, что семья может разрушиться.
  • Если в новолуние приснилось, что вам вырвали зуб - это к разлуке с любимым человеком.
  • Рассыпать в новолуние соль – поссориться.

Новолуние в Рыбах 20 февраля 2023 года: суеверия

  • В новолуние нужно передавать деньги правой рукой, а брать левой.
  • Нужно держать под скатертью стола несколько монет или купюр. 
  • Также в новолуние нужно стол содержать в чистоте. 
  • Купюры в кошельке раскладывать по росту. 
  • Дополнительно нужно содержать в чистоте окна в доме.
  • Найти в новолуние монету — к благосостоянию.
  • Если молодую луну в первый раз вы заметили в правой стороне, месяц будет удачным, слева — будьте осторожны, вас ожидают проблемы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
143
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