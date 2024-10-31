Новолуние в Скорпионе 1 ноября 2024 года: что категорически не стоит делать

Это новолуние в Скорпионе способствует установлению эмоциональных границ и восстановлению собственной энергии, позволяя сосредоточиться на важных личных целях.

Период новолуния в Скорпионе 1 ноября 2024 года имеет несколько важных астрологических особенностей, создающих энергию глубокой перезагрузки и трансформации. Скорпион символизирует скрытое, интуитивное и нуждающееся в исцелении, поэтому это время благоприятно для работы с внутренними вопросами и подсознательными страхами. Дни вокруг новолуния помогают отбросить ненужное, что мешает двигаться вперед, поэтому многие будут чувствовать сильное желание избавиться от старика и начать новое.

Энергия Скорпиона усиливает интуицию, пробуждая скрытые таланты и ресурсы. Вы можете получить внезапное осознание или найти подсказки в своих снах и символах вокруг. Также это идеальное время для глубоких медитаций, практик с фокусом на исцелении, энергетической очистке и открытии новых сторон своей личности.

Во время новолуния в Скорпионе 1 ноября 2024 лучше избегать определенных действий, поскольку этот период может усилить эмоциональные реакции и уязвимость. Вот чего не стоит делать в этот день:

Избегать конфликтов и уяснения отношений

Энергия Скорпиона может усиливать эмоциональное напряжение, что может привести к конфликтам или неприятным выяснениям. Любые попытки выяснить отношения могут накалиться, поэтому лучше отложить такие разговоры на другой период. Не принимать поспешных финансовых решений

Скорпион связан с финансами и ресурсами, но во время новолуния следует избегать необдуманных инвестиций, крупных покупок или решений по деньгам. Это не время для риска, ведь может появиться склонность к импульсивности. Не нагружать себя эмоционально

Глубокие размышления полезны, но не стоит погружаться в чрезмерный самоанализ или рыться в прошлых травмах. Скорпион усиливает интенсивность чувств, поэтому важно не перегружать себя тяжелыми эмоциями. Воздержаться от резких изменений во внешности или имидже

Изменения, такие как новая прическа или кардинальное изменение имиджа, лучше отложить на другое время, когда будет более стабильная энергетика.

Следуя этим рекомендациям, можно гармонично пройти период новолуния в Скорпионе, направляя его энергию на положительные изменения.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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