Новолуние в Скорпионе 1 ноября 2024 года: три медитации для этого периода

Новолуние в Скорпионе 1 ноября 2024 года – это прекрасное время для трансформации, очистки и работы с глубокими эмоциями. Вот три медитации, которые могут помочь вам максимально использовать эту энергию:

1. Медитация на трансформацию

Цель: Определить и отпустить то, что вам больше не служит.

Шаги:

Сядьте в удобную позу, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Представьте, вы сидите в темном пространстве. Это символизирует глубины вашего сознания. Прислушивайтесь к своим мыслям и эмоциям. Что вас волнует? Какие старые оскорбления или страхи вы хотели бы отпустить? Представьте, что вы держите эти переживания в форме камня. Когда вы будете готовы, представьте, как вы бросаете этот камень в темную воду, наблюдая, как он тонет. Ощутите легкость в теле после этого освобождения.

2. Медитация на эмоциональную глубину

Цель: углубить связь со своими эмоциями и понять их.

Шаги:

Сядьте или лягте в комфортной позе. Закройте глаза и медленно дышите. Сосредоточьтесь на дыхании. Представьте, как каждый вдох приносит вам энергию, а каждый выдох отпускает напряжение. Когда вы почувствуете себя спокойно, спросите себя: "Какие эмоции я испытываю сейчас?". Не осуждайте свои чувства; просто наблюдайте за ними. Представьте, что вы погружаетесь в океан своих эмоций. Чем глубже вы погружаетесь, тем больше вы понимаете их. Отмечайте возникающие новые осознания.

3. Медитация на восстановление энергии

Цель: Восстановить энергию и повысить вашу жизненную силу.

Шаги:

Сядьте в удобной позе, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Представьте, как с каждым вдохом вы впитываете свет и энергию, а с каждым выдохом – отпускаете усталость и негатив. Сфокусируйтесь на нижней части живота, где расположено ваше энергетическое поле. Представьте, что вы наполняете его ярким светом. С каждым вдохом расширяйте этот свет, представляя, как он заполняет ваши клетки и органы, восстанавливая и обновляя их. Продолжайте дышать, ощущая, как энергия распространяется по всему телу, повышая вашу жизненную силу.

Эти медитации могут помочь вам настроиться на энергию новолуния в Скорпионе, открывая возможности для глубокой трансформации и личностного роста.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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