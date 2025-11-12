Новолуние в Скорпионе 20 ноября 2025: время глубоких изменений и гороскоп для всех знаков зодиака

Новолуние в Скорпионе / © ТСН.ua

Новолуние в Скорпионе всегда связан с внутренними трансформациями, перерождением и очищением. Этот период открывает возможность освободиться от страхов, контроля и болезненных воспоминаний, чтобы дать простор новым намерениям.

Астрологи отмечают, что новолуние 20 ноября 2025 образует аспект с Ураном, поэтому изменения могут быть внезапными, но необходимыми — именно те, которые выводят нас за пределы старых сценариев. Это идеальное время для обновления внутренних ресурсов, обновления энергии и создания нового жизненного видения.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Вы отпускаете прошлые страхи и устаревшие долги. Настало время новой финансовой стратегии и доверия в отношениях.

Телец

Новолуние касается вашей сферы партнерства. Если в отношениях нет равновесия, то это момент для честных разговоров и нового начала.

Близнецы

Пора изменить ежедневные привычки и расписание. Новый режим поможет восстановить силы и вернуть производительность.

Рак

Период творческого обновления. Позвольте себе радоваться, любить, творить – мир готов услышать ваш голос.

Лев

Энергия новолуния касается дома и семьи. Пора гармонизировать пространство и обрести внутреннее спокойствие.

Дева

Ваши мысли становятся ключом к трансформации. Новые идеи, учения или коммуникации откроют неожиданные возможности.

Весы

Фокус на финансах и самооценке. Следует оценить себя выше и переосмыслить свои ресурсы.

Скорпион

Ваш главное новолуние года. Вы начинаете новый жизненный этап — более сильный, сознательный и уверенный в себе.

Стрелец

Время уединения. Новолуние помогает очистить подсознание от старых страхов и подготовиться к внутреннему перерождению.

Козерог

В центре внимания – круг общения и мечты. Формируйте новое видение будущего и ищите союзников для его реализации.

Водолей

Новые профессиональные горизонты. Это момент, когда можно смело заявить о себе и изменить направление карьеры.

Рыбы

Новолуние открывает дверь к духовному росту. Обучение, поездки или новые убеждения помогут вам обновиться.

Новолуние в Скорпионе — это приглашение к честности с собой. Он помогает снять «кожу прошлого», чтобы снова родиться – сильнее, глубже, сознательнее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

