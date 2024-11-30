Категория
Астрология
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024 года: признаки периода и 10 психологических аффирмаций

Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024 года: признаки периода и 10 психологических аффирмаций

Это время для смелых мечтаний, планирования путешествий и самосовершенствования, когда энергия Вселенной поддерживает поиск смысла жизни. / Фото: ТСН.ua

Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024 года символизирует начало нового цикла, полного оптимизма, вдохновения и стремления к личностному росту.

Новолуние в Стрельце открывает двери к энергии роста, оптимизма и новых начинаний. Основные признаки этого периода:

  1. Сильное желание расширять горизонты — возникает стремление к путешествиям, новым знаниям или духовному росту.
  2. Поиск свободы — и в личной жизни, и в мышлении, с акцентом на избавление от ограничений.
  3. Потребность во вдохновении – вас может увлечь идея или новый проект, который откроет перед вами новые возможности.
  4. Философские размышления – хочется переосмыслить свою жизнь, найти в ней больше смысла.
  5. Энтузиазм и уверенность в будущем период дает силы для решительных шагов и веру в успех.
  6. Поиск духовного равновесия – прекрасное время для медитаций, саморефлексии и работы с интуицией.
  7. Импульсивность – возможное желание рисковать, но важно делать это разумно.

10 психологических аффирмаций для новолуния в Стрельце

  1. "Я открываю свое сердце для новых возможностей и вдохновения."
  2. "Я уверенно шагаю по пути своих мечтаний, зная, что Вселенная поддерживает меня."
  3. "Я верю в свои силы и готов/готова к новым свершениям."
  4. "Мой разум открыт для мудрости, а душа полна покоя."
  5. "Я с легкостью отпускаю старое, чтобы освободить место для нового."
  6. "Моя жизнь наполнена светом, радостью и гармонией."
  7. "Каждое действие, которое я совершаю, ведет меня к моим целям."
  8. "Я чувствую благодарность за все возможности, которые приносит этот день."
  9. "Я окружен/окружена любовью, поддержкой и вдохновением."
  10. "Мой путь ясен, и я готов/готов смело двигаться вперед."

Повторяя эти аффирмации, вы настроите себя на энергии позитива, которые предлагает молодой человек в Стрельце.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Похожие темы:

Следующая публикация