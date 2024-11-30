Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024: гороскоп для всех знаков зодиака

Карты Таро – это мощный инструмент для самопознания и духовных поисков, помогающий заглянуть в подсознание и получить ответы на важные вопросы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на новолуние в Стрельце 1 декабря 2024 года рассказывает, что Овнам не стоит устраивать скандал на ровном месте, а Тельцам нужно определиться с целью в жизни.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на новолуние в Стрельце 1 декабря 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит устраивать ссоры на ровном месте. В отношениях не стоит провоцировать партнера на конфликт.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Отшельник"

Вы знаете, что нужно делать, но противитесь этому. В любви стоит вспомнить, зачем вы начали эти отношения.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Верховная жрица"

Мудрость – ваше оружие. В отношениях прислушивайтесь к внутреннему женскому началу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз жезлов"

Действуйте. В отношениях проявите свою силу.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Нужно решить – остаться или уходить. В отношениях откровенно поговорите со второй половинкой.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка пентаклов"

Работайте достойно. В отношениях «зерна», которые вы поста давно, могут не вырасти В движении по карьерной лестнице выберите одну цель.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Башня"

Ожидайте кардинальных изменений. В отношениях все может сильно измениться.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка пентаклов"

Работайте и получите вознаграждение. В любви ожидайте сюрпризов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не стоит зацикливаться на быту. В любви не обращайте внимание на мелочи.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз пентаклов"

Все складывается как нельзя лучше. В отношениях доверяйте партнеру.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева пентаклов"

Добивайтесь того, что хотите. Расслабьтесь в любви.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж жезлов"

Действуйте. В отношениях добавьте жару. В движении по карьерной лестнице продемонстрируйте активность.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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