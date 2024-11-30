Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024: нюансы периода и что нельзя делать

Во время новолуния в Стрельце важно избегать поспешности и лишних рисков, ведь это время больше подходит для размышлений и планирования, чем для действий.

Этот новолуние способствует сосредоточению на великих идеях, планах и духовном росте. Энергия Стрельца вдохновляет оптимизм, расширение кругозора, обучение и поиск новых возможностей в жизни. Однако важно учесть, что это время для постановки целей и размышлений, а не для срочной реализации идей.

Что нельзя делать во время новолуния в Стрельце?

Начинать рискованные дела: новолуние — это время для подготовки, но не для решительных действий, требующих высокой ответственности. Игнорировать реальность хотя энергия Стрельца побуждает к мечтам, важно избегать иллюзий и чрезмерной оторванности от реального положения дел. Принимать важные финансовые решения: лучше отложить большие расходы, инвестиции или рискованные финансовые проекты в более стабильный период. Конфликтировать или проявлять агрессию: Стрелец стремится к гармонии и мудрости, поэтому конфликты в это время могут привести к недоразумениям и потерям. Окунаться в пессимизм или сомнения: отрицательное настроение может блокировать вдохновение, особенно важное в этом периоде.

Помните, что это новолуние — прекрасное время для того, чтобы мечтать смело, но действовать обдуманно и внимательно.

Также читайте Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024 года: что нас ждет в это время

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.